Cüneyt Çakır, Şampiyonlar Ligi'ndeki 8'li finalde görev alacak

Daha önce Şampiyonlar Ligi'nde final, Dünya Kupası'nda da yarı final yönetme başarısı gösteren FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, Lizbon'da yapılacak ve Avrupa'nın kulüpler düzeyinde en büyük turnuvası olarak kabul edilen Devler Ligi'ndeki 8'li finalde görev alacak hakemlerden biri oldu.

16.07.2020 08:38 | Son Güncelleme: 16.07.2020 09:06

Cüneyt Çakır uluslararası arenada önemli bir organizasyonda daha görev almaya hazırlanıyor.

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FIFA kokartlı hakem, Portekiz başkenti Lizbon'da düzenlenecek Şampiyonlar Ligi Sekizli Finali'nde düdük çalacak.

12-23 Ağustos tarihlerinde Şampiyonlar Ligi'ne çeyrek finalden itibaren ev sahipliği yapacak Lizbon'da görev alacak hakemlerden biri de Cüneyt Çakır olacak.

FİNAL MAÇINI YÖNETMİŞTİ

2006 yılından beri FIFA kokartı taşıyan 43 yaşındaki hakem, 2016 yılında Berlin'de Barcelona ve Juventus arasında oynanan Şampiyonlar Ligi finalini yönetmişti. Çakır ayrıca Dünya Kupası'nda da yarı final yönetme başarısı göstermişti.