Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın ile ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı O'Brien Doğu Akdeniz'i görüştü

Doğu Akdeniz'de gerilim her geçen gün artarken, Türkiye ile ABD arasında kritik bir görüşme gerçekleşti. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert C. O'Brien arasında gerçekleşen telefon görüşmesinde Doğu Akdeniz'de Türkiye ile Yunanistan arasında yaşanan gerilim ele alındı.

"DOĞU AKDENİZ'DE SORUNLAR BARIŞ YOLUYLA ÇÖZÜLMELİ"

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert C. O'Brien ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Yapılan açıklamaya göre, görüşmede ikili ilişkiler, Libya, Doğu Akdeniz ve Filistin konuları etraflıca ele alındı. Görüşmede ayrıca, Türkiye'nin hem Libya'da hem de Doğu Akdeniz'de sorunların uluslararası hukuk çerçevesinde, barış ve müzakere yoluyla çözülmesinden yana olduğu belirtildi.

FİLİSTİN KONUSUNDA İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM ŞART

Filistin konusunda ancak iki devletli, Filistinlilerin de kabul ettiği, adil bir plan ile bölgede huzur ve istikrarın sağlanabileceği vurgulandı.