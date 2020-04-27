Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Kabinesi video konferansla toplandı: 1-2-3 Mayıs için sokağa çıkma yasağı masada

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında video konferans yöntemiyle toplandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs önlemleri kapsamında video konferansla kabine toplantısını yapıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantıya, çalışmalarını sürdürdüğü İstanbul Tarabya Huber Köşkü'nden katıldı. Toplantıda koronavirüsle ilgili çalışmalar ve alınan tedbirlere ilişkin değerlendirmelerde bulunulacağı kaydedildi.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında bugün yine telekonferans yöntemiyle toplandı. Kabineye başkanlık eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, toplantıya İstanbul'daki Tarabya Huber Köşkü'nden katılıyor. Erdoğan, kabine toplantısının ardından kamuoyuna açıklamalarda bulunacak.

TOPLANTININ GÜNDEM MADDESİ YİNE KORONAVİRÜS

Toplantının ana gündemini yine koronavirüs salgını oluşturuyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın sunum yapacağı kabine toplantısında koronavirüs ile mücadele için yürütülen çalışmalardaki son durum, salgında vaka sayısının iyileşen sayısının altında kalması, alınan tedbirlerin uygulamalara yansıması konuları değerlendiriliyor.

3 GÜNLÜK YENİ YASAK GÜNDEMDE

4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin uygulama ve bu yasağın önümüzdeki günlerde yaygınlaştırılıp yaygınlaştırılmayacağı konuları da toplantıda ele alınacak. 1 Mayıs İşçi Bayramı'nın cuma gününe denk gelmesi nedeniyle 1 Mayıs'ın da hafta sonuna eklenerek üç günlük bir sokağa çıkma kısıtlaması ilan edilmesi bekleniyor.