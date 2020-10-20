Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanacak! Gündemde koronavirüs, Azerbaycan ve Kıbrıs var

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün yoğun gündemle toplanacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, saat 15.00'te Kabine Toplantısı'na başkanlık edecek.

YENİ KISITLAMALAR GELECEK Mİ?

Saat 15.00'te başlayacak toplantıda son dönemde artan koronavirüs vakalarının da masaya yatırılması bekleniyor. Geçtiğimiz hafta İçişleri Bakanlığı'nın 81 ilin valiliğine gönderdiği genelge ile önlemler daha sıkılaştırılmıştı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın toplantıda bir sunum yapması bekleniyor. Toplantıda, koronavirüse karşı aşı ve ilaç çalışmalarında gelinen son durum masada olacak. Salgın ile mücadelede ek tedbir alınıp alınmayacağı değerlendirilecek.

ERMENİSTAN-AZERBAYCAN SAVAŞI GÖRÜŞÜLECEK

Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarına saldırıları da toplantının ana gündem maddelerinden olacak. Azerbaycan'a verilen destek, Ermenistan'a karşı uluslararası hukuktan doğan hakların da görüşülmesi bekleniyor.

KIBRIS'TAKİ GELİŞMELER KONUŞULACAK

Hafta sonu yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda Ersin Tatar, Cumhurbaşkanı seçildi. Tatar'ın seçilmesi sonrası adada başlayacak yeni dönemin nasıl olacağı, hangi adımların atılması da kabine toplantısının gündemine gelmesi bekleniyor.

Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklama yapması bekleniyor.