Türkiye, dünyada sadece 7 ülkede üretilebilen x-ray sistemleri ve konteyner tarama sistemleri prototipini üretmeye başladı

Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) toplantısı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen toplantıya, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal ile Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Göksel Aşan katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Türkiye'de yatırım ortamının iyileştirilmesi yönünde toplam 21 eylemin tamamlandığına dikkat çekerek, tamamlanan aşamalara yönelik şu bilgileri verdi:

"Dünyada yalnızca 7 ülkede üretilen, gümrük kapılarında yasa dışı ticareti önlemeye yönelik x-ray sistemleri ile araç ve konteyner tarama sistemi prototipini, MİLTAR projesi kapsamında yerli ve milli olarak üretmeye başladık. Yüksek teknoloji üreten milli firmalarımıza finansman desteği sağlayacak şekilde Risk Sermayesi Fonu oluşturduk. Üniversite-sanayi iş birliğini artıracak şekilde sanayimizin ihtiyaç duyduğu meslek alanları belirlendi; bu alanlar geleceğin mesleklerini şekillendirmesi için YÖK ile ve stratejik araştırmacı destek programlarının oluşması için TÜBİTAK ile paylaşıldı. Yatırıma çok daha uygun bir lojistik ekosistemi için kurulan Lojistik Merkezler ile iltisak hatları ve kombine yük taşımacılığı mevzuatının oluşturulmasında ve ulaşım etkinliği konusunda büyük ilerleme sağlandı. Bunların sonuçlarını da yakında ilan edeceğiz."

BAŞVURUDA TEK PENCERE SİSTEMİ BU YIL SONUNDA TAMAMLANACAK

Oktay sözlerini şöyle sürdürdü:

"YOİKK kapsamında hayata geçirdiğimiz eylemlerin ülkemiz yatırım ortamına etkisini ölçmek için Yatırım Ortamı Performans Kriterleri'ni de oluşturmuş durumdayız. Küresel Yenilik Endeksi'nde ülkemizi daha üst sıralara hızlıca taşıyacak yol haritasını da hazırladık. YOİKK eylem planında yer alan ve kanun değişikliği gerektiren maddelerle ilgili milletvekillerimiz, meclisimizdeki ilgili komisyon başkanlarımız ve diğer kamu paydaşları ile geçtiğimiz günlerde bir araya geldik ve görüşlerimizi paylaştık. Sürdürülebilir yatırım akımlarından ülkemize daha fazla yatırım çekmek amacıyla 'Sürdürülebilirlik Rehberi' oluşturuldu. Diğer taraftan 8 ayrı sektördeki yatırım adımlarını gösteren 'Sektörel Yol Haritası' çalışmamız tamamlandı. Bu yol haritalarına göre yatırım takip modelinin oluşturulması için gerekli çalışmalar ise devam etmektedir. Yatırım bölgelerine ilişkin coğrafi verilere tek bir noktadan erişim yapmamızı sağlayacak sistemin ilerleyişini YOİKK'in yanı sıra Coğrafi Bilgi Sistemleri Kurulu eylemlerimiz kapsamında da takip ediyoruz. Aynı zamanda Dijital Türkiye platformu yatırımcı hizmetleri kapsamında; ilgili kurum kuruluşların Merkezi Sicil Kayıt Sistemi (MERSİS)'e entegrasyonunun sağlanmasıyla imza sirküleri zorunluluğunun kaldırılmasına yönelik gerekli mevzuat ve teknik çalışmalarda sona gelinmiştir. İhracatçı ve yatırımcılarımıza sağlanan teşvik ve destekler konusunda 'Başvuruda Tek Pencere Sistemi' çalışmalarını bu yıl sonuna kadar tamamlamış olacağız. Attığımız adımlarla hem ülkemizdeki mevcut uzun vadeli dış yatırımların daha da büyümesini, hem de yeni dış yatırımların Türkiye'yi en iyi şekilde değerlendirmesini arzu ediyoruz."

"NORMALLEŞME SÜRECİYLE TOPARLANMAYA BAŞLADIK"

Küresel tedarik zincirlerinin yeniden tanımlanmaya başladığı bu ortamda Türkiye'nin, yatırımcılara eskiye oranla daha cazip fırsatlar sunduğunu belirten Oktay, "Teşvik ve desteklerle gücünü koruyan ekonomimiz, krizlerden sonra hızlı toparlanma reflekslerine ve kriz bağışıklığına sahip olduğunu bugünlerde bir kez daha ortaya koymaktadır. Salgına karşı tedbiri elden bırakmadan ve iş insanlarımıza, yatırımcılarımıza desteklerimizi güçlendirerek normalleşme süreciyle birlikte hamdolsun toparlanmaya başladık. Bu dönemde, yatırım ortamının iyileştirilmesine, insan kaynağımızın geliştirilmesine, ihracatçı ve sanayicilerimiz için finansman imkanlarının artırılmasına ve dijital dönüşüme her zamankinden daha çok öncelik veriyoruz. YOİKK'in salgına rağmen kesintiye uğramadan yürüttüğü çalışmalar, ortak ve yapıcı çalışma kültürünün önümüzdeki dönemde de güçlenerek süreceğini teyit etmiştir. Dünyanın dört bir yanından daha fazla yatırımı ülkemize çekmek için Türkiye olarak biz hazırız; yeni fırsatlarla, yeni ekonomik düzende yerimizi almaya hazırlıklıyız. Daha çok doğrudan yatırıma ev sahipliği yapmak için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Bugüne kadar attığımız adımlar ve bu toplantıda alacağımız kararların ülke ekonomimiz ve yatırım iklimimiz için hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

TOPLANTIDA HANGİ KONULAR ELE ALINDI?

Toplantıda TOBB "Kovid-19 salgını sonrası dönemde küresel ekonomide Türkiye'nin rolü", TİM "Küresel İnovasyon Endeksinde Türkiye", TÜSİAD "Değişen Dünyada Dijital Ekonomi ve Fırsatlar", YASED "Türkiye'nin Uluslararası Doğrudan Yatırımlar Açısından Rekabetçilik Analizi", MÜSİAD "Üretim, Ticaret ve Yatırım Senkronizasyonu", DEİK "Salgın Sürecindeki Faaliyetler Kapsamında Öne Çıkan Konular ve İş Dünyası Beklentileri" başlıklı çalışmaları ile yatırımlar konusunda gelecek perspektiflerini sundu.