Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay YOİKK toplantısında konuştu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay YOİKK toplantısında konuştu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Teşvik ve desteklerle gücünü koruyan ekonomimiz, krizlerden sonra hızlı toparlanma reflekslerine ve kriz bağışıklığına sahip olduğunu bugünlerde bir kez daha ortaya koymaktadır.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay YOİKK toplantısında konuştu
30.06.2020 15:42 | Son Güncelleme: 30.06.2020 15:42

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Teşvik ve desteklerle gücünü koruyan ekonomimiz, krizlerden sonra hızlı toparlanma reflekslerine ve kriz bağışıklığına sahip olduğunu bugünlerde bir kez daha ortaya koymaktadır. Salgına karşı tedbiri elden bırakmadan ve iş insanlarımıza, yatırımcılarımıza desteklerimizi güçlendirerek normalleşme süreciyle birlikte hamdolsun toparlanmaya başladık" dedi.

Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) toplantısı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen toplantıya, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal ile Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Göksel Aşan katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Türkiye'de yatırım ortamının iyileştirilmesi yönünde toplam 21 eylemin tamamlandığına dikkat çekerek, tamamlanan aşamalara yönelik şu bilgileri verdi:

"Dünyada yalnızca 7 ülkede üretilen, gümrük kapılarında yasa dışı ticareti önlemeye yönelik x-ray sistemleri ile araç ve konteyner tarama sistemi prototipini, MİLTAR projesi kapsamında yerli ve milli olarak üretmeye başladık. Yüksek teknoloji üreten milli firmalarımıza finansman desteği sağlayacak şekilde Risk Sermayesi Fonu oluşturduk. Üniversite-sanayi iş birliğini artıracak şekilde sanayimizin ihtiyaç duyduğu meslek alanları belirlendi; bu alanlar geleceğin mesleklerini şekillendirmesi için YÖK ile ve stratejik araştırmacı destek programlarının oluşması için TÜBİTAK ile paylaşıldı. Yatırıma çok daha uygun bir lojistik ekosistemi için kurulan Lojistik Merkezler ile iltisak hatları ve kombine yük taşımacılığı mevzuatının oluşturulmasında ve ulaşım etkinliği konusunda büyük ilerleme sağlandı. Bunların sonuçlarını da yakında ilan edeceğiz. YOİKK kapsamında hayata geçirdiğimiz eylemlerin ülkemiz yatırım ortamına etkisini ölçmek için Yatırım Ortamı Performans Kriterleri'ni de oluşturmuş durumdayız. Küresel Yenilik Endeksi'nde ülkemizi daha üst sıralara hızlıca taşıyacak yol haritasını da hazırladık. YOİKK eylem planında yer alan ve kanun değişikliği gerektiren maddelerle ilgili milletvekillerimiz, Meclisimizdeki ilgili komisyon başkanlarımız ve diğer kamu paydaşları ile geçtiğimiz günlerde bir araya geldik ve görüşlerimizi paylaştık. Sürdürülebilir yatırım akımlarından ülkemize daha fazla yatırım çekmek amacıyla 'Sürdürülebilirlik Rehberi' oluşturuldu. Diğer taraftan 8 ayrı sektördeki yatırım adımlarını gösteren 'Sektörel Yol Haritası' çalışmamız tamamlandı. Bu yol haritalarına göre yatırım takip modelinin oluşturulması için gerekli çalışmalar ise devam etmektedir. Yatırım bölgelerine ilişkin coğrafi verilere tek bir noktadan erişim yapmamızı sağlayacak sistemin ilerleyişini YOİKK'in yanı sıra Coğrafi Bilgi Sistemleri Kurulu eylemlerimiz kapsamında da takip ediyoruz. Aynı zamanda Dijital Türkiye platformu yatırımcı hizmetleri kapsamında; ilgili kurum kuruluşların Merkezi Sicil Kayıt Sistemi (MERSİS)'e entegrasyonunun sağlanmasıyla İmza sirküleri zorunluluğunun kaldırılmasına yönelik gerekli mevzuat ve teknik çalışmalarda sona gelinmiştir. İhracatçı ve yatırımcılarımıza sağlanan teşvik ve destekler konusunda 'Başvuruda Tek Pencere Sistemi' çalışmalarını bu yıl sonuna kadar tamamlamış olacağız. Attığımız adımlarla hem ülkemizdeki mevcut uzun vadeli dış yatırımların daha da büyümesini, hem de yeni dış yatırımların Türkiye'yi en iyi şekilde değerlendirmesini arzu ediyoruz."

Küresel tedarik zincirlerinin yeniden tanımlanmaya başladığı bu ortamda Türkiye'nin, yatırımcılara eskiye oranla daha cazip fırsatlar sunduğunu belirten Oktay, "Teşvik ve desteklerle gücünü koruyan ekonomimiz, krizlerden sonra hızlı toparlanma reflekslerine ve kriz bağışıklığına sahip olduğunu bugünlerde bir kez daha ortaya koymaktadır. Salgına karşı tedbiri elden bırakmadan ve iş insanlarımıza, yatırımcılarımıza desteklerimizi güçlendirerek normalleşme süreciyle birlikte hamdolsun toparlanmaya başladık. Bu dönemde, yatırım ortamının iyileştirilmesine, insan kaynağımızın geliştirilmesine, ihracatçı ve sanayicilerimiz için finansman imkanlarının artırılmasına ve dijital dönüşüme her zamankinden daha çok öncelik veriyoruz. YOİKK'in salgına rağmen kesintiye uğramadan yürüttüğü çalışmalar, ortak ve yapıcı çalışma kültürünün önümüzdeki dönemde de güçlenerek süreceğini teyit etmiştir. Dünyanın dört bir yanından daha fazla yatırımı ülkemize çekmek için Türkiye olarak biz hazırız; yeni fırsatlarla, yeni ekonomik düzende yerimizi almaya hazırlıklıyız. Daha çok doğrudan yatırıma ev sahipliği yapmak için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Bugüne kadar attığımız adımlar ve bu toplantıda alacağımız kararların ülke ekonomimiz ve yatırım iklimimiz için hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

Toplantıda TOBB "Covid-19 salgını sonrası dönemde küresel ekonomide Türkiye'nin rolü", TİM "Küresel İnovasyon Endeksinde Türkiye", TÜSİAD "Değişen Dünyada Dijital Ekonomi ve Fırsatlar", YASED "Türkiye'nin Uluslararası Doğrudan Yatırımlar Açısından Rekabetçilik Analizi", MÜSİAD "Üretim, Ticaret ve Yatırım Senkronizasyonu", DEİK "Salgın Sürecindeki Faaliyetler Kapsamında Öne Çıkan Konular ve İş Dünyası Beklentileri" başlıklı çalışmaları ile yatırımlar konusunda gelecek perspektiflerini sundu.

Toplantıda, ayrıca, Türkiye'deki girişimcilik ekosisteminin bir girişimci gözüyle nasıl göründüğü www.getir.com'un kurucusu Nazım Salur tarafından anlatıldı.

(İHA)

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

İstanbul Şehir Üniversitesi'nin faaliyet izni kaldırıldı Haber
İstanbul Şehir Üniversitesi'nin faaliyet izni kaldırıldı
Maduro, AB Temsilcisine Venezuela'dan ayrılması için 72 saat verdi Haber
Maduro, AB Temsilcisine Venezuela'dan ayrılması için 72 saat verdi
Lastiği patlayan minibüs şarampole devrildi: 16 kişi yaralandı Haber
Lastiği patlayan minibüs şarampole devrildi: 16 kişi yaralandı
Maske uyarısı yapan doktorlar, hasta ve yakınları tarafından darp edildi Haber
Maske uyarısı yapan doktorlar, hasta ve yakınları tarafından darp edildi
Zorla evlendirilmek üzereyken polis baskınıyla kurtulan kızın gözyaşlarının altından dram çıktı Haber
Zorla evlendirilmek üzereyken polis baskınıyla kurtulan kızın gözyaşlarının altından dram çıktı
Dünya Sağlık Örgütü'nden tüm dünyayı tedirgin eden sözler: Koronavirüs aşısını bulamayabiliriz Haber
Dünya Sağlık Örgütü'nden tüm dünyayı tedirgin eden sözler: Koronavirüs aşısını bulamayabiliriz
Saros Körfezi kıyıları, uğur böceklerinin istilasına uğradı
Saros Körfezi kıyıları, uğur böceklerinin istilasına uğradı
İzmirli gazeteci, yetiştirdiği boynuzlu horoza sayısız teklif gelmesine rağmen satmıyor
İzmirli gazeteci, yetiştirdiği boynuzlu horoza sayısız teklif gelmesine rağmen satmıyor
Libya'da darbeci Hafter'e bağlı güçler, Sirte'ye binlerce paralı asker gönderdi
Libya'da darbeci Hafter'e bağlı güçler, Sirte'ye binlerce paralı asker gönderdi
Altyapı çalışmaları sırasında doğalgaz patladı! 3 işçi yanarak yaralandı
Altyapı çalışmaları sırasında doğalgaz patladı! 3 işçi yanarak yaralandı
Son günlerin olay adamı Feyzioğlu, bir dönem ters düştüğü Cumhurbaşkanı Erdoğan'la nasıl yaklaştığını anlattı
Son günlerin olay adamı Feyzioğlu, bir dönem ters düştüğü Cumhurbaşkanı Erdoğan'la nasıl yaklaştığını anlattı
Bedirhan bebeğin şehit düştüğü saldırının faillerinden olan bir terörist daha öldürüldü
Bedirhan bebeğin şehit düştüğü saldırının faillerinden olan bir terörist daha öldürüldü
Fazla kilo şikayetiyle hastaneye giden şahsın karnından futbol topu büyüklüğünde ur çıktı
Fazla kilo şikayetiyle hastaneye giden şahsın karnından futbol topu büyüklüğünde ur çıktı
Trenin çarptığı motosiklet sürücüsü feci şekilde can verdi
Trenin çarptığı motosiklet sürücüsü feci şekilde can verdi
Bülent Arınç'tan olay yaratacak FETÖ sözleri: Belki Deniz Baykal hariç bütün siyasetçiler bunlarla bir araya gelmiştir
Bülent Arınç'tan olay yaratacak FETÖ sözleri: Belki Deniz Baykal hariç bütün siyasetçiler bunlarla bir araya...
Ebru Polat, İsmail YK'nin 'Bomba Bomba' şarkısında dans ederken kendinden geçti
Ebru Polat, İsmail YK'nin "Bomba Bomba" şarkısında dans ederken kendinden geçti
Çin'de pandemi potansiyeli olan yeni virüs tespit edildi! Domuzdan insana geçiyor
Çin'de pandemi potansiyeli olan yeni virüs tespit edildi! Domuzdan insana geçiyor
Ülke tarihinin en büyük operasyonunda dehşet verici kareler! Kılıç, tüfek ne ararsanız var
Ülke tarihinin en büyük operasyonunda dehşet verici kareler! Kılıç, tüfek ne ararsanız var
Gelin adayı, göğüsleri büyük görünen kız kardeşini nedimelikten kovdu
Gelin adayı, göğüsleri büyük görünen kız kardeşini nedimelikten kovdu
Yarasa mı, pangolin mi? Koronavirüsün kaynağına ilişkin tartışmalar sona erecek
Yarasa mı, pangolin mi? Koronavirüsün kaynağına ilişkin tartışmalar sona erecek
Kasımpaşalı Haris Hajradinovic: Beşiktaş'ta oynamak istiyorum
Kasımpaşalı Haris Hajradinovic: Beşiktaş'ta oynamak istiyorum
17 yaşındaki genç YKS sonrası evinde intihar etti
17 yaşındaki genç YKS sonrası evinde intihar etti
Atatürk'ün Karadağ sırtlarına yansıyan silueti görülmeye başlandı
Atatürk'ün Karadağ sırtlarına yansıyan silueti görülmeye başlandı
Almanya'da 2 yaşındaki kız çocuğu parktan kaçırılırken son anda kurtarıldı
Almanya'da 2 yaşındaki kız çocuğu parktan kaçırılırken son anda kurtarıldı
Cani adam, 3 yaşındaki Alperen'i ağladığı için öldürmüş
Cani adam, 3 yaşındaki Alperen'i ağladığı için öldürmüş
Okulda yakalanan iki yılan, görenleri korkuttu
Okulda yakalanan iki yılan, görenleri korkuttu
Hanımağa lakaplı Güniz Akkuş'un başı eski sevgilisiyle dertte! Tehdit ve baskı yüzünden savcılığa koştu
Hanımağa lakaplı Güniz Akkuş'un başı eski sevgilisiyle dertte! Tehdit ve baskı yüzünden savcılığa koştu
Organlarının çalındığını düşündüğü oğlunun cansız bedeniyle sokakta oturdu
Organlarının çalındığını düşündüğü oğlunun cansız bedeniyle sokakta oturdu
Dükkanında sigara içmemesi için uyardığı müşteri tarafından vurularak öldürüldü
Dükkanında sigara içmemesi için uyardığı müşteri tarafından vurularak öldürüldü
Telefon kayıtları ifşalanan Trump, Erdoğan'la görüşmesinde Angela Merkel'e hakaret etmiş: Salak
Telefon kayıtları ifşalanan Trump, Erdoğan'la görüşmesinde Angela Merkel'e hakaret etmiş: Salak
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fahrettin Koca Adnan Menderes Mustafa Varank Mustafa Destici Adil Karaismailoğlu
Magazin Cem Yılmaz Seda Sayan Kenan Doğulu Burcu Esmersoy
Spor Ali Koç İrfan Buz Alper Ulusoy Fernando Muslera Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Kız Milli Karar Çocuk
Şu an buradasınız: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay YOİKK toplantısında konuştu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.6.2020 15:45:35. #1.15#
title