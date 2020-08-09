Cumhurbaşkanı Erdoğan: Muhalefetin gereksiz dediği sağlık yatırımlarının kıymeti salgın döneminde anlaşıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kocaeli Üniversitesi Sağlık Tesisleri ve Araştırma Merkezleri Açılış Töreni'nde konuştu. Muhalefet partilerinin sağlık yatırımları konusundaki eleştirilere tepki gösteren Erdoğan, "Muhalefetin sürekli eleştirdiği, 'gereksiz' dediği sağlık yatırımlarımızın kıymeti salgın döneminde çok iyi anlaşılmıştır." dedi.

"HİÇ BİR VATANDAŞIMIZI HASTANE KAPISINDAN GERİ ÇEVİRMEDİK"

Koronavirüs salgını döneminde hiç bir vatandaşın hastane kapısından geri çevrilmediğini dile getiren Erdoğan, "Hiçbir hastanın tedavisini ihmal etmedik" dedi. Erdoğan, "Bugüne kadar 150 ülke ve 6 uluslararası kuruluşun sağlık malzemesi desteği talebini biz karşıladık." şeklinde konuştu.

"SALGIN DÖNEMİNDE EN ÇOK ŞEHİR HASTANELERİNDEN İSTİFADE ETTİK"

Erdoğan, salgın döneminde en çok istifade edilen sağlık tesislerinin şehir hastaneleri olduğunu belirterek, "Hiçbirimizin ihmalkar davranarak ne kendimizin ne de sevdiklerimizin sağlığını riske atma lüksü yoktur." ifadesini kullandı.

"YURT DIŞINDA BULUNAN 90 BİNDEN FAZLA İNSANI ÜLKEMİZE GETİRDİK"

"Yurt dışında bulunan 90 binden fazla vatandaşımızı, kurduğumuz hava, kara ve deniz köprüleriyle ülkemize getirdik." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bizim inancımızda önce tedbir, sonra tevekkül gelir. Rehavetin, duyarsızlığın, kurallara karşı kayıtsız davranmanın sonu ya pişmanlıktır ya da hastalıktır." şeklinde konuştu.