Cumhurbaşkanı Erdoğan, maskeyle ilk kez görüntülendi

Dünyayı ve Türkiye'yi derinden etkileyen koronavirüs salgınından korunmak için uzmanların sürekli olarak uyardığı yöntemler; maske takmak ve sık sık el yıkamak.

Bu süreçte dünyadaki ve Türkiye'deki tüm siyasi liderler konuşmalarını yaparken maske takmazsan sosyal mesafenin çok fazla korunamadığı ortamlarda veya kapalı ortamlarda maske takarak önlem alıyor.

Bugüne kadar maske ile hiç görüntü vermeyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün ilk kez görüntü verdi.

HASTANE ÇIKIŞI ARACINDA GÖRÜNTÜLENDİ

Öğle saatlerinde Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nin açılış törenine katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, buradan makam aracıyla ayrıldı.

Hastane kampüsünün çıkışından kendisini görüntüleyen gazetecilere ilk kez el sallayan Erdoğan, makam aracında maske taktığı da görüldü.