Cumhurbaşkanı Erdoğan, maskeyle ilk kez görüntülendi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nin açılış töreninden ayrılırken makam aracında koronavirüs önlemleri kapsamında maske taktığı görüldü.
21.05.2020 17:14 | Son Güncelleme: 21.05.2020 17:59
Dünyayı ve Türkiye'yi derinden etkileyen koronavirüs salgınından korunmak için uzmanların sürekli olarak uyardığı yöntemler; maske takmak ve sık sık el yıkamak.
Bu süreçte dünyadaki ve Türkiye'deki tüm siyasi liderler konuşmalarını yaparken maske takmazsan sosyal mesafenin çok fazla korunamadığı ortamlarda veya kapalı ortamlarda maske takarak önlem alıyor.
Bugüne kadar maske ile hiç görüntü vermeyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün ilk kez görüntü verdi.
HASTANE ÇIKIŞI ARACINDA GÖRÜNTÜLENDİ
Öğle saatlerinde Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nin açılış törenine katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, buradan makam aracıyla ayrıldı.
Hastane kampüsünün çıkışından kendisini görüntüleyen gazetecilere ilk kez el sallayan Erdoğan, makam aracında maske taktığı da görüldü.