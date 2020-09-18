Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs aşısı için yılbaşı sonrasını işaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Kurallara uyulmadığı için koronavirüs tedbirlerinin artırılacağını belirten Erdoğan, aşı çalışmalarıyla ilgili de bilgi verdi.

YILBAŞINDAN SONRASINI İŞARET ETTİ

Aşı çalışmalarının devam ettiğini belirten Erdoğan, "Yılbaşından sonra bazı olumlu sinyaller alacağımızı görüyoruz. Firmalarımızla yaptığımız görüşmelerde de onlar bize olumlu sinyaller veriyor" dedi.