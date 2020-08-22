Erdoğan'ın müjdesini gözyaşlarıyla dinleyen esnaf konuştu: Eleştiren kardeşlerimize Allah'tan inayet diliyorum

Zonguldak'ta mobilya mağazası bulunan Rüstem Yılmaz Cengiz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Karadeniz'de bulunan doğal gaz rezervinin müjdesini verdiği sırada gözyaşlarına hakim olamadı. O anlarda çekilen fotoğraflarını Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın sosyal medyadan fotoğrafını paylaştı. Gazetecilere konuşan Cengiz, kendisini eleştirenlere inayet dileyip "İnşallah gerçeği görürler" dedi.

"ELEŞTİREN KARDEŞLERİME İNAYET DİLİYORUM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, açıklama sırasında gözyaşlarına hakim olamadığını ve o anların sosyal medyada yer aldığını anlatan Cengiz, şunları söyledi: "Duygularıma hakim olamadım. Böyle bir duruma geleceğimizi de bilmiyordum. Fotoğrafı gören çok arayan, tebrik eden ve eleştirenler oldu. Eleştiren kardeşlerimize de Allah'tan inayet diliyorum ve onlar da inşallah gerçeği görürler. Memleketimiz için olumlu bir gelişmede sevinecekleri yerde eleştiriyorlar, bunları da kınıyorum. İnşallah makus talihimizi yener ve seri sondaj çalışmalarıyla değişik madenlere ulaşır ve memleketimizin refah seviyesini yükseltiriz."

"BAKANIMIZIN FOTOĞRAFIMI PAYLAŞMASINA MUTLU OLDUM"

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak'ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması sırasında çekilen fotoğrafını Twitter adresinden paylaştığını hatırlatarak, "Bakanımız Berat Albayrak'ın fotoğrafımı paylaşmasına mutlu oldum. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Onların emekleri boşa gitmeyecek. Biz her zaman onları destekliyoruz ve onlara inanıyoruz." ifadesini kullandı.