Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı konut fiyatları depremzedeleri memnun etti

Elazığ ve Malatya'daki hak sahibi depremzedeler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı konut fiyatlarından memnun kalırken, devam eden inşaatların bir an önce tamamlanmasını talep etti.

24 Ocak'ta meydana gelen 6.8'lik depremde Elazığ'da 37, Malatya'da 4 olmak üzere 41 kişi hayatını kaybetti, 2 şehirde 20 binden fazla konut ise ağır hasar gördü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un koordinesinde Elazığ'da 20 bin civarında konutun inşa edilmesi için depremin hemen ardından çalışma başlatıldı. Bu kapsamda şehir merkezinde Dilek ile Petek Sitelerinin olduğu yerde 179 daire ve Bizmişen bölgesinde ise 781, Yazıkonak beldesinde 381 konut, 1 cami ve 10 iş yerinin inşaatı bitti. Kısa sürede hak sahiplerine verilecek daire sayısı bin 341'e yükselirken yıl sonuna kadar bu rakamın 8 bine ulaşmasının hedeflendiği belirtildi.

"ÖDEMELER 20 YIL VADE VE FAİZSİZ OLARAK GERÇEKLEŞTİRİLECEK"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'da, depremzedelerin merakla beklediği konutların fiyatlarını açıkladı. Dün açıklamada bulunan ve Elazığ ile Malatya'da yapılan konutlar için ödenecek rakamları belirlediklerini aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, "2+1 konutlar şerefiye bedellerine göre 510 ile 725 lira arasında aylık ödeme ile vatandaşlarımıza teslim edilecektir. 3+1 konut için 730 ile 935 lira arasında bir bedel belirlenmiştir. Köy evlerinde ahırsız olanlarda 790 lira ahırlı olanlarda 905 lira aylık ödemeler yapılacaktır. Ödemeler 20 yıl vade ve faizsiz olarak gerçekleştirilecektir" diyerek beklenen fiyat müjdesini verdi.

DEPREMZEDELER FİYATLARDAN MEMNUN KALDI

Fiyatlardan memnun olduklarını belirten Sürsürü Mahallesi Muhtarı Ergün Gül, "Kira fiyatına ev sahibi olacağız. Kışa giriyoruz. Bir an önce bu evlerin daha hızlandırılması lazım. Çünkü konteynerlerde kalanlar var ve sıkıntı olacak. Bir an önce bitirilip evlerine geçmeleri lazım. Fiyatlardan memnunuz. Ciddi anlamda uygun bir fiyata gelmiş. Cumhurbaşkanımıza da teşekkür ediyoruz" dedi.

Şu ana kadar şikayet duymadıklarına değinin ve evlere kira öder gibi ödeme yaparak sahip olunacağını anımsatan Gül, kendisine gelen vatandaşların hepsinin fiyatlardan memnun kaldığını, bu şartlarda 500-700, 700 ile 900 arası taksitli bir şekilde sıfır faizle ödeme şartının cazip olduğunu kaydetti.

"DEVLETİMİZ HER ZAMAN VATANDAŞIN YANINDA"

Hak sahiplerinden Gürkan Barata ise "Hak sahibi olarak cumhurbaşkanımızın açıkladığı fiyatlar uygundur. Devletten istediğimiz bir an önce evlere kavuşmamız. Kış ayı geliyor ve vatandaş konteynerlerde kalıyor. Bu da soğuk olacak. Bir an evvel hak sahiplerinin hakkına kavuşmasını talep ediyoruz. Allah devletimize zeval vermesin. Allah devletimizden razı olsun. Her zaman vatandaşın yanında. Her mağduriyetini gideriyor. Memnunuz, kira öder gibi hepimiz hak sahibi olarak hakkımıza kavuşacağız" diye konuştu.

Köylerdeki hak sahiplerinden Fikret Gürtük de "Ben köylerdeki hak sahiplerindenim. Fiyat olarak iyi. Kış gelmeden bu işler daha önceden yapılabilirdi. Fiyattan ziyade zaman konusunda sıkıntı var. İnşallah soğuklar gelmeden vatandaşların mağduriyetleri giderilir diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.