Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fayiz Es-Serrac'ı kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz Es-Serrac'ı, Vahdetin Köşkü'nde kabul etti.

06.09.2020 14:48 | Son Güncelleme: 06.09.2020 15:07

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz Es-Serrac ile Vahdettin Köşkü'nde görüşüyor.

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GÖRÜŞME VAHDETTİN KÖŞKÜ'NDE GERÇEKLEŞİYOR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz Es-Serrac'ı kabul etti.

Vahdettin Köşkü'nde devam eden kabul saat 14.00 sıralarında başladı.