Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fayiz Es-Serrac'ı kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz Es-Serrac'ı, Vahdetin Köşkü'nde kabul etti.
06.09.2020 14:48 | Son Güncelleme: 06.09.2020 15:07
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz Es-Serrac ile Vahdettin Köşkü'nde görüşüyor.
GÖRÜŞME VAHDETTİN KÖŞKÜ'NDE GERÇEKLEŞİYOR
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz Es-Serrac'ı kabul etti.
Vahdettin Köşkü'nde devam eden kabul saat 14.00 sıralarında başladı.