Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdelediği bomba üretim ve dolum tesisi için ilk adım atıldı

Kırıkkale Valiliği, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın şehri ziyaretinde kurulacağını söylediği bomba üretim ve dolum tesisi için yer tahsisinin tamamlandığını duyurdu.

Kırıkkale Valiliğince yapılan açıklamada, Kırıkkale'nin savunma sanayi merkezi haline getirilmesi yönünde stratejik bir yatırım olan bomba üretim ve dolum tesisinin kurulumu için özel bir firmaya yer tahsis işlemlerinin tamamlandığı bildirildi.

SİHA VE F-16'LAR İÇİN ÖNEMLİ BİR TESİS OLACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5 Şubat'taki Delice mitinginde, bir özel sektör firması tarafından Kırıkkale'ye F-16, SİHA bomba, gövde üretim ve dolum tesisi kurulacağının müjdesini vermişti.