HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdelediği bomba üretim ve dolum tesisi için ilk adım atıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 5 Şubat'taki Delice mitinginde müjdesini verdiği bomba üretim ve dolum tesisinin kurulumu için arsa tahsisi yapıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdelediği bomba üretim ve dolum tesisi için ilk adım atıldı
13.05.2020 00:14 | Son Güncelleme: 13.05.2020 00:37

Kırıkkale Valiliği, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın şehri ziyaretinde kurulacağını söylediği bomba üretim ve dolum tesisi için yer tahsisinin tamamlandığını duyurdu.

Kırıkkale Valiliğince yapılan açıklamada, Kırıkkale'nin savunma sanayi merkezi haline getirilmesi yönünde stratejik bir yatırım olan bomba üretim ve dolum tesisinin kurulumu için özel bir firmaya yer tahsis işlemlerinin tamamlandığı bildirildi.

SİHA VE F-16'LAR İÇİN ÖNEMLİ BİR TESİS OLACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5 Şubat'taki Delice mitinginde, bir özel sektör firması tarafından Kırıkkale'ye F-16, SİHA bomba, gövde üretim ve dolum tesisi kurulacağının müjdesini vermişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdelediği Bomba Üretim ve Dolum Tesisi için ilk adım atıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdelediği bomba üretim ve dolum tesisi için ilk adım atıldı

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

Haberler

Nakit olarak çektiği 50 bin TL kredi, iki kere de hesabına yatırılan adam, parayı bankaya iade etti Ekonomi
Nakit olarak çektiği 50 bin TL kredi, iki kere de hesabına yatırılan adam, parayı bankaya iade etti
Mansur Yavaş, AK Parti ve MHP'lilerin onay vermediği proje için ihale talimatı verdi Ekonomi
Mansur Yavaş, AK Parti ve MHP'lilerin onay vermediği proje için ihale talimatı verdi
AVM'leri bir günde 1 milyon 226 bin kişi ziyaret etti Ekonomi
AVM'leri bir günde 1 milyon 226 bin kişi ziyaret etti
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Galata Kulesi için Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a mektup gönderdi Ekonomi
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Galata Kulesi için Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a mektup gönderdi
Oda Başkanı uyardı: Berber ve kuaför hizmetlerine en az 10 lira zam gelecek Ekonomi
Oda Başkanı uyardı: Berber ve kuaför hizmetlerine en az 10 lira zam gelecek
Bakanlığın oteller için şart koştuğu 'izolasyon odası' Antalya'daki 5 yıldızlı otellerde hazırlanmaya başlandı Ekonomi
Bakanlığın oteller için şart koştuğu 'izolasyon odası' Antalya'daki 5 yıldızlı otellerde hazırlanmaya başlandı
'Askıda Fatura' uygulaması İstanbul, İzmir ve İzmit'in ardından Aydın'da da başlıyor
'Askıda Fatura' uygulaması İstanbul, İzmir ve İzmit'in ardından Aydın'da da başlıyor
TSE tarafından yıkanabilir bez maskeye standart getirildi
TSE tarafından yıkanabilir bez maskeye standart getirildi
Türkiye'de Nisan'da en çok satılan İkinci el otomobiller belli oldu
Türkiye'de Nisan'da en çok satılan İkinci el otomobiller belli oldu
Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 384,8 liradan işlem görüyor
Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 384,8 liradan işlem görüyor
Son dakika: 7 TL'nin altına gerileyen dolar 6,99'dan işlem görüyor
Son dakika: 7 TL'nin altına gerileyen dolar 6,99'dan işlem görüyor
Suudilerin milli petrol şirketi Aramco'nun net karı koronavirüs nedeniyle yüzde 25 azaldı
Suudilerin milli petrol şirketi Aramco'nun net karı koronavirüs nedeniyle yüzde 25 azaldı
Koronavirüs salgını nedeniyle deve kuşu yumurtalarında satış patlaması yaşanıyor
Koronavirüs salgını nedeniyle deve kuşu yumurtalarında satış patlaması yaşanıyor
IMF, koronavirüs nedeniyle Mısır'a 2,7 milyar dolar kredi verecek
IMF, koronavirüs nedeniyle Mısır'a 2,7 milyar dolar kredi verecek
Koronavirüs nedeniyle evlerinden çıkamayanların tercihi 1 ay bayatlamayan Trabzon ekmeği oldu
Koronavirüs nedeniyle evlerinden çıkamayanların tercihi 1 ay bayatlamayan Trabzon ekmeği oldu
İBB'nin çalıştığı taşeron şirket, işten çıkarma yasağından 1 gün önce 250 şoförü tazminatsız kovdu
İBB'nin çalıştığı taşeron şirket, işten çıkarma yasağından 1 gün önce 250 şoförü tazminatsız kovdu
Nisan'da 2 milyon 590 bin kişiye kısa çalışma ödemesi yapıldı
Nisan'da 2 milyon 590 bin kişiye kısa çalışma ödemesi yapıldı
Altının kilogramı 383 bin liraya geriledi
Altının kilogramı 383 bin liraya geriledi
Maske üretim ve satışı yapan 10 firmaya fahiş fiyat soruşturması açıldı
Maske üretim ve satışı yapan 10 firmaya fahiş fiyat soruşturması açıldı
Hatay'da balıkçılar, kuyruk başına 5 TL verilecek balon balığını avlamayı sabırsızlıkla bekliyor
Hatay'da balıkçılar, kuyruk başına 5 TL verilecek balon balığını avlamayı sabırsızlıkla bekliyor
Tesla, koronavirüs tedbirlerine rağmen ABD'deki fabrikasını açıyor
Tesla, koronavirüs tedbirlerine rağmen ABD'deki fabrikasını açıyor
ABD Kongresi'ne sunulan F-35 raporunda dikkat çeken detay: Türkiye'nin çıkarılması riskleri daha da artıracak
ABD Kongresi'ne sunulan F-35 raporunda dikkat çeken detay: Türkiye'nin çıkarılması riskleri daha da artıracak
Kaçış planı ortaya çıktı: Nissan'ın eski CEO'su müzik kutusunda firar etmiş
Kaçış planı ortaya çıktı: Nissan'ın eski CEO'su müzik kutusunda firar etmiş
Yılın ilk çeyreğinde Pegasus'un net zararı koronavirüsün etkisiyle yüzde 88 artarak 401,5 milyon lira oldu
Yılın ilk çeyreğinde Pegasus'un net zararı koronavirüsün etkisiyle yüzde 88 artarak 401,5 milyon lira oldu
PTT, koronavirüs sürecinde görev yapan personellerine 2'şer bin TL destek verecek
PTT, koronavirüs sürecinde görev yapan personellerine 2'şer bin TL destek verecek
İçişleri Bakanlığı 81 ilin valiliğine çay üreticileriyle ilgili genelge gönderdi
İçişleri Bakanlığı 81 ilin valiliğine çay üreticileriyle ilgili genelge gönderdi
Son başvuru tarihi 1 Haziran! TÜBİTAK 27 personel alacak
Son başvuru tarihi 1 Haziran! TÜBİTAK 27 personel alacak
Gül üreticileri dertli: Biz değil satan para kazanıyor
Gül üreticileri dertli: Biz değil satan para kazanıyor
Apple, Çin'deki üretimin yüzde 20'sini Hindistan'a kaydırabilir
Apple, Çin'deki üretimin yüzde 20'sini Hindistan'a kaydırabilir
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Yusuf Aslan Hüseyin İnan Donald Trump Fahrettin Koca Berat Albayrak
Magazin Tarkan Hatice Çarpar Burcu Esmersoy Serenay Sarıkaya
Spor Falcao Ali Koç Tamer Tuna Loris Karius Sergen Yalçın
Daha Fazla Çocuk Futbol Survivor Fenerbahçe
Şu an buradasınız: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdelediği bomba üretim ve dolum tesisi için ilk adım atıldı - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.5.2020 01:25:31. #1.14#
title