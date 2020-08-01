Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dostlarımızı artıracağız, düşmanlarımızı da azaltacağız. AK Parti'nin...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dostlarımızı artıracağız, düşmanlarımızı da azaltacağız. AK Parti'nin varlık sebebi de bizlerin bu görevlerde bulunma sebebi de insanların ümitlerini bize bağlama sebebi de aynıdır.
01.08.2020 14:35 | Son Güncelleme: 01.08.2020 15:54
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dostlarımızı artıracağız, düşmanlarımızı da azaltacağız. AK Parti'nin varlık sebebi de bizlerin bu görevlerde bulunma sebebi de insanların ümitlerini bize bağlama sebebi de aynıdır."