Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dostlarımızı artıracağız, düşmanlarımızı da azaltacağız. AK Parti'nin... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dostlarımızı artıracağız, düşmanlarımızı da azaltacağız. AK Parti'nin varlık sebebi de bizlerin bu görevlerde bulunma sebebi de insanların ümitlerini bize bağlama sebebi de aynıdır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dostlarımızı artıracağız, düşmanlarımızı da azaltacağız. AK Parti'nin varlık sebebi de bizlerin bu görevlerde bulunma sebebi de insanların ümitlerini bize bağlama sebebi de aynıdır." Kaynak: AA