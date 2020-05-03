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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yeşilköy ve Sancaktepe hastane projeleri paylaşımı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yeşilköy ve Sancaktepe'de toplam 2 bin yatak kapasiteli iki hastanenin yapımının hızla devam ettiğini, projeleri en kısa sürede tamamlayarak İstanbul'a gerçek manada iki önemli kalıcı hastane kazandırmış olacaklarını bildirdi.

03.05.2020 11:52 | Son Güncelleme: 03.05.2020 11:55

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yeşilköy ve Sancaktepe'de toplam 2 bin yatak kapasiteli iki hastanenin yapımının hızla devam ettiğini, projeleri en kısa sürede tamamlayarak İstanbul'a gerçek manada iki önemli kalıcı hastane kazandırmış olacaklarını bildirdi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabında inşaat çalışmaları devam eden Yeşilköy ve Sancaktepe hastane projelerine ilişkin paylaşımda bulunarak, şunları kaydetti:

"Yeşilköy ve Sancaktepe'de toplam 2 bin yatak kapasiteli iki hastanemizin yapımı hızla devam ediyor.

Projeleri inşallah en kısa sürede tamamlayarak İstanbul'a gerçek manada iki önemli kalıcı hastane kazandırmış olacağız."