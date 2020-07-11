Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Srebrenitsa Soykırımı mesajı

Bundan tam 25 yıl önce Avrupa'nın ortasında Müslüman Boşnaklara karşı uygulanan soykırıma hiçbir Avrupalı ülke ses çıkarmadı ve 9 bine yakın erkek katledildi. Srebrenitsa Soykırımı'nın 25. yılı kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna'daki savaşta Birleşmiş Milletler askerlerinin üs olarak kullandığı eski akümülatör fabrikasında düzenlenen anma töreni için video mesaj gönderdi.

Mesajında Bosna Hersekliler ve tüm misafirleri selamlayan Erdoğan, bugün, tarihin acı ve utanç sayfalarından biri olan Srebrenitsa Soykırımı'nı anmak ve Boşnakların acısını paylaşmak gayesiyle bir arada bulunduklarını ifade etti.

Müslüman Boşnak kadınlar, soykırımda öldürülen akrabalarının mezarlarına her yıl olduğu gibi bu yıl da giderek dua etti

Koronavirüs sebebiyle fiziken aralarında olamasa da aklı ve gönlünün her daim Bosna'da olduğunu belirten Erdoğan, 25 sene önce alçakça katledilen aziz şehitleri rahmetle andı ve kederli aileleriyle yakınlarına başsağlığı diledi.

Geçen sene naaşlarına ancak yeni ulaşılabilen şehitleri Saraybosna'dan Srebrenitsa'ya birlikte uğurladıklarını anımsatan Erdoğan, yüreklerindeki acıya rağmen ailelerin vakur duruşlarına hep beraber şahit olduklarını anlattı.

"UNUTULAN SOYKIRIM TEKRARLANIR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti: "Soykırımın üzerinden çeyrek asır geçse de acımız halen tazedir. Ortaya çıkarılan her toplu mezarla yüreklerimiz yeniden dağlanıyor. Hala kadınlar kocalarına, çocuklar anne-babalarına kavuşmanın umuduyla yaşıyor. Aradan geçen bunca zamana rağmen hala çocuklarının yolunu gözleyen anneler var. 25 yıldır mavi kelebeklerin izinde sevdiklerimizi arıyoruz. Rabb'imiz şehitler için, 'Allah yolunda öldürülenler için ölüler demeyin, bilakis, onlar diridirler fakat siz bilemezsiniz' buyuruyor. Bizler de şehitlerimizin hep aramızda olduğuna, diri olduğuna inanıyoruz. Merhum Aliya İzetbegoviç 'Soykırımı asla unutmayın, unutulan soykırım tekrarlanır.' derdi. Ne şehitlerimizi unutacak ne de Srebrenitsa Soykırımı'nı unutturacağız. Bosnalı kardeşlerimize karşı işlenen cinayet ve katliamların takipçisi olacak, hak ve adalet arayışınızda sizleri asla yalnız bırakmayacağız."

"ONCA KATLİAMA RAĞMEN AVRUPALI SİYASETÇİLER SREBRENİTSA'DAN HİÇBİR DERS ÇIKARMADILAR"



Son dönemde Batılı ülkelerde yaşanan İslam karşıtı saldırıların, bu konuda teyakkuz halinde olunması gerektiğini gösterdiğini belirten Erdoğan, şunları kaydetti: "Onca drama, katliama ve gözyaşına rağmen, Avrupalı siyasetçiler Srebrenitsa katliamından hiçbir ders çıkarmadılar. İslam düşmanlığını körükleyen, yabancı karşıtlığını destekleyen söz ve beyanatların halen serbestçe kullanılması, geleceğimiz adına büyük bir endişe kaynağıdır. Bir daha benzer acılar yaşamamak için uluslararası kuruluşlar yanında bizlere de önemli sorumluluklar düşüyor. Asırlar boyunca hoşgörü ve barışın güzel örneklerini vermiş bir medeniyetin temsilcileriyiz. Görüş farlılıklarının, etnik, kültürel ve mezhebi ayrımların bizi bölmesine, birbirimize düşman etmesine izin vermeyiz. Adaletin tecellisi için yürüttüğümüz mücadeleyi 'Haklıysak, güçlüyüz' inancıyla tam bir özgüven içinde devam ettirmeliyiz. Rabb'im yar ve yardımcımız olsun diyorum. Bu düşüncelerle sözlerime son verirken Türkiye'nin ve Türk milletinin desteğinin Bosna-Hersek'le beraber olduğunun altını tekrar çizmek istiyorum. Srebrenitsa şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor, ailelerine, sevenlerine ve bu acıyı yüreğinde hisseden herkese sabırlar diliyorum."

SREBRENİTSA SOYKIRIMI'NDA NE OLMUŞTU?

Srebrenitsa'nın 11 Temmuz 1995'te Ratko Mladic komutasındaki Sırp birliklerince işgal edilmesinin ardından BM bünyesindeki Hollandalı askerlere sığınan sivil Boşnaklar, daha sonra Sırplara teslim edildi.

Kadın ve çocukların Boşnak askerlerin kontrolündeki bölgeye ulaşmasına izin veren Sırplar, en az 8 bin 372 Boşnak erkeği ormanlık bölgede, fabrikalarda ve depolarda katletti. Katledilen Boşnaklar ise toplu mezarlara gömüldü.

Savaşın ardından kayıpları bulmak için başlatılan çalışmalarda toplu mezarlarda cesetlerine ulaşılan kurbanlar, kimlik tespitinin ardından her yıl 11 Temmuz'da Potoçari Anıt Mezarlığı'nda düzenlenen törenle toprağa veriliyor.

BU YIL 9 KİŞİ DAHA TOPRAĞA VERİLECEK

Avrupa'da 2'nci Dünya Savaşı'nın ardından yaşanan en büyük insanlık trajedisi olarak nitelendirilen Srebrenitsa Soykırımı'nın 9 kurbanı daha bugün defnedilecek.

Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da, 1995 yılının Temmuz ayında yaşanan soykırımda öldürülen ve kimlik tespiti yapılan 9 soykırım kurbanı, Potoçari Anıt Mezarlığı'nda kılınacak cenaze namazının ardından ebedi huzura kavuşacak.

Bu yıl defnedilecek soykırım kurbanlarının en genci öldürüldüğünde 23 yaşında olan Salko İbisevic, en yaşlısı ise 70 yaşında öldürülen Hasan Pezic olacak.

Toprağa verilecek diğer kurbanlar ve yaşları ise şöyle: "Sead Hasanovic (24), Alija Suljic (26), Hasib Hasanovic (25), Zuhdija Avdagic (48), Bajro Salihovic (52), İbrahim Zukanovic (54), Kemal Music (27)."

Potoçari Anıt Mezarlığı'na bugüne kadar 6 bin 643 soykırım kurbanı defnedilirken, bugünkü cenaze töreninin ardından bu sayı 6 bin 652'ye yükselecek.