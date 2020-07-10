Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Rusya ve Yunanistan'a Ayasofya yanıtı: Herkes kararımıza saygı duysun

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya'nın yeniden ibadete açılmasıyla ilgili Yunanistan ve Rusya'dan gelen tepkilere, "Bu konuda her türlü tavrı ve ifadeyi bağımsızlığımızın ihlali olarak kabul ederiz" ifadeleriyle yanıt verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya'nın ibadete açılmasının ardından Millete Sesleniş konuşması yaptı. Ayasofya'nın 24 Temmuz'da cuma namazıyla birlikte ibadete açılacağını söyleyen Erdoğan, Danıştay'ın kararına tepki gösteren Rusya ve Yunanistan'a da yanıt verdi.

"HERKESİ ALINAN KARARA SAYGILI OLMAYA DAVET EDİYORUM"

Rusya ve Yunanistan'ı alınan karara saygılı olmaya davet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Uluslararası alanda ortaya konulan her görüşü elbette anlayışla karşılaşırız. Ancak Ayasofya'nın hangi amaçla kullanacak olması ülkemizin egemenlik haklarıyla ilgilidir. Türkiye Cumhuriyeti'nin bayrağı, başkenti, ezanı, dini, sınırları neyse, 81 vilayeti neyse Ayasofya'nın vakfiyesine uygun şekilde camiye dönüştürülmesi hakkı odur. Bu konuda her türlü tavrı ve ifadeyi bağımsızlığımızın ihlali olarak kabul ederiz. Hemen arkamda dev bir vakfiyename var. Bu bir Fatih Vakfiyenamesi'dir. Orada ne varsa bizim için asıldır. Tarihi ve hukuki haklarımıza sahip çıkma konusunda aynı anlayışı bekliyoruz. Bu 567 yıllık bir haktır. Şayet bugün inanç odaklı bir tartışma yapılacaksa bunun konusu Ayasofya değil, dünyanın dört bir yanında İslam düşmanlığı ve yabancı nefreti olmalıdır" ifadelerini kullandı.

YUNANİSTAN VE RUSYA'DAN AYASOFYA TEPKİSİ

Ayasofya'nın yeniden ibadete açılması kararı sonrası ilk tepki Rusya ve Yunanistan'dan geldi. Yunanistan Kültür Bakanlığı küstah bir açıklama yaparak "Ayasofya kararı bütün uygar dünyaya karşı bir provokasyon" ifadelerini kullandı.

Rus Ortodoks Kilisesi de bir açıklama yaparak, "Ayasofya müzesinin camiye dönüştürülmesi kararından üzüntü duyduk. Karar büyük ayrışmalara yol açabilir" dedi.