Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan maskeyi çenesinin altına takanlara uyarı: Yanlış yapıyorsunuz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, maske takmayan ve maskesi çenesinin altına takan vatandaşlara önemli uyarılarda bulunarak, "Bütün bu süreç içinde vefat edenlerin sayısını duyuyorsunuz, görüyorsunuz. Biz, bu ihmallerden çok çektik" dedi.

VATANDAŞLARA MASKE UYARISI

Erdoğan, Kocaeli Üniversitesi Sağlık Tesisleri ve Araştırma Merkezleri Açılış Töreni'nde konuştu. Sözlerini tamamlamadan önce başta Kocaelililer olmak üzere tüm vatandaşlara "Tamam" diyerek sloganlaştırdıkları temizlik, maske, mesafe kurallarına riayet etmelerinin önemini hatırlatmak istediğini belirten Erdoğan, "Maalesef maskesini takmayan veya maske bulundurup da çenesinin altında barındıran vatandaşlarım var. Yanlış yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

Erdoğan konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

"SEVDİKLERİMİZİN SAĞLIĞINI RİSKE ATMA LÜKSÜMÜZ YOK"

"Bütün bu süreç içinde vefat edenlerin sayısını duyuyorsunuz, görüyorsunuz. Öbür tarafta hastanelerde maalesef şu anda yer alanların durumunu görüyorsunuz. Biz, bu ihmallerden çok çektik. Açık plajlar, vesaire... Lütfen bu dönem içinde bunları bırakalım ve sabırla şu dönemi atlatmaya gayret edelim. Hiçbirimizin ihmalkar davranarak ne kendimizin ne de sevdiklerimizin sağlığını riske atma lüksü yoktur.

"REHAVETİN SONU HASTALIKTIR"

Bizim inancımızda önce tedbir, sonra tevekkül gelir. Rehavetin, duyarsızlığın, kurallara karşı kayıtsız davranmanın sonu ya pişmanlıktır ya da hastalıktır. Vatandaşlarımdan salgına karşı tedbiri elden bırakmamalarını, hayatlarını idame ettirirken muhakkak kurallara uymalarını istirham ediyorum."