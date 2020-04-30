Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 1 Mayıs mesajı: Emek mücadelesinde adaletin tesisi için mücadele ettik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, "Hak arayışının uzlaşma zemininde sürdürülmesi gerektiğine inandık, emek konusunda adaletin tesisi için mücadele ettik." ifadelerini kullandı.

Mesajında koronavirüs salgınına değinen Erdoğan, "Salgınla mücadele ederken hiçbir vatandaşımızın mağdur olmaması, özellikle istihdamın korunması için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz." diyerek, "Tüm dünyayı etkileyen Kovid-19'a karşı yürüttüğümüz mücadelede çalışanlarımızı her alanda koruyacak tedbir ve desteklere büyük önem verdik" açıklamasında bulundu.

Erdoğan mesajında şu ifadelere yer verdi:

"ÇALIŞANLARIMIZI HER ALANDA KORUYACAK TEDBİR VE DESTEKLERE BÜYÜK ÖNEM VERDİK"

Tüm dünyayı etkileyen Kovid-19 salgınına karşı yürüttüğümüz mücadelede de çalışanlarımızı her alanda koruyacak tedbir ve desteklere büyük önem verdik.

Salgınla mücadele ederken hiçbir vatandaşımızın mağdur olmaması, özellikle istihdamın korunması için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Sosyal koruma kalkanı altında hayata geçirdiğimiz programlarla salgının çalışanlarımızın hayatında yol açtığı sıkıntıları en aza indirmeye çalışıyoruz.

"İŞÇİLERİMİZLE, ÇALIŞANLARIMIZLA SONUNA KADAR KOL KOLA YÜRÜYECEĞİZ"

Türkiye büyüdükçe, güçlendikçe, zenginleştikçe ortaya çıkan katma değerden milletimizin her bir ferdinin yararlanması için her türlü çabayı göstermeye devam edeceğiz. Her vesileyle belirttiğim gibi, işçilerimizin hakkının, hukukunun korunması doğrultusunda yapılacak her türlü samimi çalışmayı desteklemeye devam edecek; işçilerimizle, çalışanlarımızla sonuna kadar kol kola, omuz omuza yürüyeceğiz.

Tüm dünyada işçilerin birlik ve dayanışma günü olarak kutlanan 1 Mayıs'ın, hakkaniyetli ve adil şartlarda bir çalışma ortamına vesile olmasını temenni ediyor, tüm vatandaşlarımı en kalbi duygularımla selamlıyorum"