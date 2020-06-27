Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında bakanları uyardı: Orada durmayın, başımıza iş açmayalım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nden Ergene Çevre Koruma Projesi, Derin Deşarj Hattı B Tüneli Işık Göründü Merasimi'ne canlı bağlantıyla katıldı.

"BAŞIMIZA İŞ AÇMAYALIM"

Törende Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından sonra tüneli açmak için kullanılan makine çalıştırıldı. Bu esnada Erdoğan, "Sayın Pakdemirli ve Varank orada durmayın ezer geçer. Başımıza iş açmayalım" sözleriyle Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ı uyardı.

"İŞİMİZ BİTMİŞ DEĞİL, DEVAM EDECEĞİZ"

Tüneldeki ışık göründükten sonra Erdoğan, "Burada bundan sonraki süreçte birçok tarım ürünü noktasında çok daha sağlıklı yoğun şekilde üretme imkanını Trakya ovasında yakalayacağız. Ergene'nin de dört dörtlük kullanılabilir hale gelmesi bizi mutlu edecektir. 12 bin parçalık bu devasa makineyle yola devam edeceğiz. İşimiz bitmiş değil" ifadelerini kullandı.