Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya Camii'nin 24 saat açık kalması için talimat verdi

İstanbul Valisi Yerlikaya, Cuma namazıyla ibadete açılan Ayasofya Camii'nde ibadet etmek isteyenleri sevindirecek bir duyuruda bulundu. Yerlikaya ''Cumhurbaşkanımız Erdoğan, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin bugünden itibaren 24 saat ibadete açık olması talimatını verdi" açıklamasını yaptı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatını Twitter hesabından duyurdu. Vali Yerlikaya paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin bugünden itibaren 24 saat ibadete açık olması talimatını verdi. Ayasofya-i Kebir Camii artık 24 saat daima açık olacak. Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı sunuyoruz."

86 YIL SONRA İLK NAMAZ

Danıştayın aldığı kararın ardından Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile tekrar ibadete açılan Ayasofya'da 86 yıl sonra ilk kez cuma namazı kılındı. Erdoğan, namaz öncesinde Kur'an okurken, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, hutbe için minbere kılıçla çıktı. Erbaş'ın imamlığını yaptığı namazda Fetih Suresi okundu.