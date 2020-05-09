Hamza Cebeci, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın danışmanlığına atandı

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Atama Karar'ına göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın danışmanlığına Hamza Cebeci atandı.

DARÜLACEZE BAŞKANLIĞI YAPTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Atama Kararı'na göre Cumhurbaşkanı Danışmanlığına, Cumhurbaşkanı Kararnamesinin 12. ve 13. maddeleri gereğince Hamza Cebeci atandı. Hamza Cebeci 2015'ten bu yana Darülaceze Başkanlığı görevini yapıyordu.

HAMZA CEBECİ KİMDİR?

1953'te Düzce Gümüşova'da doğan Hamza Cebeci, liseyi Bilecik Ertuğrul Gazi Lisesi Fen bölümünde devlet bursuyla okudu. 1974'te Bakanlık izni ile Almanya'ya gidip 1984 yılında Türkiye'ye döndü. 1986'da ticaret hayatına başlayan Cebeci, 1997'de Cebeci İnşaat İç ve Dış Ticaret Turizm İthalat ve İhracat Ltd. Şti. kurdu. 1987'de Refah Parti Bolu milletvekili adayı olan Cebeci, AK Parti'nin kuruluşunda da görev aldı. Sonraki yıllarda İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis üyesi olarak çeşitli komisyonlarda görev alan Cebeci, 2015'ten bu yana Darülaceze Başkanlığı yaptı. Cebeci, evli ve 4 çocuk babasıdır.

14 İLİN MÜFTÜSÜ DEĞİŞTİ

Atama Kararı'na göre Diyanet İşleri Başkanlığı Aksaray İl Müftüsü Cemalettin Bal, görevden alınırken 14 ilin müftülüğüne de yeni atama yapıldı. Gaziantep Müftülüğü'ne Kütahya Müftüsü Hüseyin Hazırlar, Kütahya Müftülüğü'ne Kırklareli Müftüsü Hüseyin Demirtaş, Niğde Müftülüğü'ne Gümüşhane Müftüsü Osman Ayas, Gümüşhane Müftülüğü'ne Niğde Müftüsü Mehmet Sırrı Şık, Zonguldak Müftülüğü'ne Tunceli Müftüsü Aşır Durgun, Hatay Müftülüğü'ne Tokat Müftüsü Ömer Faruk Bilgili, Aksaray Müftülüğü'ne Hasan Hüseyin Güller, Tunceli Müftülüğü'ne Şevket Dilmaç, Tokat Müftülüğü'ne Abdullah Pamuklu, Samsun Müftülüğü'ne Seyfullah Çakır, Kırklareli Müftülüğü'ne Aydın Yığman, Elazığ Müftülüğü'ne Selami Aydın, Kırıkkale Müftülüğü'ne Hasan Hayri Yaşar, Nevşehir Müftülüğü'ne Ahmet Celalettin Altunkaya getirildi.

Ayrıca, Kırıkkale İl Kültür ve Turizm Müdürü Yahya Kemal Er ve Ordu İl Kültür ve Turizm Müdürü Abdurrahman Akyüz görevlerinden alındı.