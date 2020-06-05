İlçe stadındaki Cuma namazına imam hariç 123 kişi katıldı
Türkiye'deki koronavirüs salgını nedeniyle önlem amaçlı sosyal mesafe korunarak stadyumlar ve meydanlarda Cuma namazı kılınırken Bodrum Stadı'ndaki namazda imam hariç 123 kişi saf tuttu.
05.06.2020 14:17 | Son Güncelleme: 05.06.2020 15:26
Geçtiğimiz haftanın ardından bugün de camilerin bahçelerinde, meydanlarda ve statlarda Cuma namazı kılınırken Bodrum İlçe Stadı'nda ise havadan çekilen fotoğrafta imam hariç 123 kişinin saf tuttuğu görüldü.
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YANLARINDA GETİRDİKLERİ SECCADELER SERİLDİ
Muğla merkez ve ilçelerinde önceden dezenfekte edilen camilerde görev alan polis ekipleri, vatandaşları maske ve sosyal mesafe kurallarıyla ilgili uyardı.
Bodrum Kaymakamlığınca gerekli düzenlemeler yapıldıktan sonra ilçe stadına gelenler yanlarında getirdikleri seccadelerle cuma namazını kıldı.
DÜĞÜN SALONLARI DA KULLANILDI
Marmaris ilçesinde Hisarönü, Orhaniye ve Bayır Mahalelerinde camilerin bahçesi sosyal mesafe kuralına uygun olmayacağı düşüncesiyle düğün salonlarında cuma namazı kılındı.