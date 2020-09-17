Sevilen dizi Çukur'un merakla beklenen yeni bölümünden bir tanıtım daha geldi

Show TV'nin sevilen dizisi Çukur'da yeni bölümün 2. tanıtımı yayınlandı. Merakla beklenen yeni bölümün tanıtımında Karaca ve Azer'in düğünü yer alıyor. Sultan, Azer'in ellerinde İdris Koçovalı'nın kanının olduğunu söyleyerek Karaca'yı şaşırtıyor. Gerçek karşısında Karaca'nın vereceği karar merakla bekleniyor.

KARACA, AZER'İ Mİ VURUYOR?

Acı gerçeği duyan Karaca, Azeri vurup vurmayacağı merak konusu oldu. Bu olay ise üçüncü bölümde diziden ayrılacağı söylenen Azer'in öldüğü ihtimalini güçlendiriyor.

ÇUKUR'DA NELER OLDU?

Çukur sokakları Yamaç'ın vurulma haberiyle çalkalanırken kahvede Cumali'nin geçirdiği kriz anı herkese panik dolu anlar yaşattı. Yamaç'ın vurulma haberini alan Koçovalılar hastaneye koştu. Sultan, Yamaç'ı vuran kişinin Cumali olduğunu duyunca fenalaştı. Cumali'nin kararı ise kesindi; Yamaç Çukur'dan gidecekti.

CUMALİ, ACI GERÇEĞİ İTİRAF ETTİ

Bütün aileyi eve çağıran Cumali acı gerçeği itiraf etti. İdris'i, Yamaç'ın vurduğunu duyan Sultan, Emmi, Akın ve Selim öğrendikleri bu sarsıcı gerçek karşısında adeta yıkıldı. Koçovalılar Yamaç'ın vurulma haberinin şokunu daha atlatamamışken üstüne Karaca'nın kaçma haberiyle ikinci bir şok yaşadı. Karaca, kaçarak Azer'in yanına gitti.

GİZEMLİ KİŞİ MERAK UYANDIRDI

Cumali, Karaca'yı geri getirip bir savaş açmak istese de Sultan, "Bizden uzak Allah'a yakın olsun!" diyerek son sözü söyledi. Cengiz Erdenet, Yamaç'ı hastaneden kaçırarak iyileştirirken Erdenetlerin tırlarına saldırı düzenleyen gizemli kişi merak uyandırdı.

CUMALİ YENİ BİR DEVİR BAŞLATTI

Cumali tüm mahalleye Yamaç'ı neden vurduğunu duyurarak adeta Çukur'da yeni bir devir başlattı. Yamaç iyileşip Çukur'a döndüğünde artık bir mahallesinin ve bir evinin olmadığı gerçeğiyle yüzleşti. Sultan, Yamaç'ı eve almadı. Mahallede de "Çukur evimiz, İdris babamız!" sözleri yankılanıyordu.