Çukur'un 100. bölüm fragmanı yayınlandı! Yamaç, abisiyle ilgili gerçeği öğreniyor

Çukur dizisinin 19 Ekim Pazartesi akşamı Show TV'de ekrana gelecek olan 100. yeni bölümünden ilk fragman yayınlandı. Yamaç'a, abisinin Arık'ı öldürdüğünü söyleyen Cengiz Erdenet'in ne yapacağı büyük merak uyandırıyor. Yamaç, aldığı haber karşısında şoke olurken bundan sonra Çukur'u ve ailesini nasıl koruyacağı merakla bekleniyor.

ÇUKUR'UN SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Yamaç, Cengiz'e karşı hamle yaparken yeni bir oyunun içinde olduğunu fark etti. Cengiz'e doğrulttuğu silahı boş çıkan Yamaç'ın etrafını birden Cengiz'in adamları sardı. Cengiz, Yamaç'ın bu ihanetine karşı tehditkar bir karşılık verdi. Yakup'u takip eden Arık Böke, onu kaçıranların Çukur olduğunu düşündü. Bunun üzerine Çukur'a saldırmayı kafasına koyan Arık harekete geçti. Diğer tarafta iki aşiret arasında çıkan husumet Erdenetler'i ve Yamaç'ı yeni bir operasyonun içine soktu. Server, Cengiz Erdenet'ten yardım isterken İskandar ise Reşit Feyzullah'ın kapısını çaldı.

Erdenetler, İskandar'ı öldürmek isterken Reşit tarafından sert bir uyarıyla karşılaşan Yamaç bu infaza engel olmaya çalıştı. Arık ve Yamaç, Cengiz Erdenet'in emriyle İskandar'ı aramak için harekete geçti. Bir yandan Arık'ı korumaya bir yandan da İskandar'ın ölmesine engel olmaya çalışan Yamaç zor anlar yaşadı. Yamaç ve Arık'ın operasyon anlarında heyecan doruğa ulaşırken ikili arasındaki gerilim bir anda büyük bir kavgaya dönüştü. Arık'ın adamları, Çukur'a ansızın saldırınca Cumali çıldırdı. Arık Böke ve Cumali'nin kapıştığı final anları nefesleri keserken Cumali'nin Arık'ı vurması herkesi şoke etti.