Çukur dizisine dahil olan İrem Sak, kötü kadın rolüyle izleyiciyle buluştu

Ay Yapım imzalı Çukur dizisi 4. sezonuyla seyirci karşısına çıktı. Çukur'un yeni sezon kadrosuna katılan İrem Sak, Koçovalılar'ın yeni hasmı Erdenet ailesinin kızları Seren Erdenet karakterini canlandırmaya başladı.

İLK KEZ KÖTÜ KARAKTERİ OYNUYOR

Çağatay ve Arık Böke'nin kuzeni, Cengiz Erdenet'in yeğeni Seren'i oynayan İrem Sak, diziden fotoğraflarını Instagram'dan paylaştı. İlk defa kötü bir karakteri canlandıran İrem Sak, kısa sürede Twitter'da trend listesine girdi.

İrem Sak, bir röportajında Çukur dizisinin yeni sezon kadrosuna dahil olduğu için heyecanlı olduğunu ifade ederek "İlk sete geleceğim gece hiç uyumadım ben de böyle bir şey oluyor" demişti.

İşte İrem Sak'ın Çukur dizisindeki imajı...