Çukur 97. bölüm izle! Çukur 98. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Çukur dizisi oyuncuları kimler? Çukur konusu ne?

Yeni dizi Çukur SHOW TV ekranlarında izleyici ile buluştu. Büyük beğeni toplayan dizi konusu ile dikkat çekiyor. On bölümde yaşananlar sonrası yeni bölüm daha da merak edildi. Çukur 98. bölüm fragmanı yayınlandı! Çukur 97. bölüm kesintisiz izle!

ÇUKUR YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Çukur 97. Bölüm 2. Fragmanı yayında! Cengiz Erdenet'in Yamaç'a bundan böyle beni de koruyorsun demesi dikkat çekerken, "Yamaç ve Cengiz neden yan yana?" sorusunu akıllara getiriyor. Vartolu, Yamaç'a hesap sorarken, Yamaç'ın "Çukur'a bir şey olmasın diye kendimi sattım!" sözleri şaşırtıyor. Yamaç'ın Erdenetlerin yanına geçtiğini duyan Cumali'nin vereceği tepki merakla beklenirken, aksiyon dolu çatışma sahneleri heyecanı yükseltiyor.

ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

İstanbul'un en belalı mahallerinden Çukur...Çağatay Erdenet'ten koltuğu devralan kardeşi Arık Böke'nin mahalleye gelip Yamaç Koçovalı'nın karşısına çıkması, yepyeni bir fırtınanın başlangıcı oldu.

ÇUKUR 96. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKAYINIZ

ÇUKUR YENİ BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKAYINIZ

