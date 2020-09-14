Çukur 94. bölüm izle! Çukur 95. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Çukur dizisi oyuncuları kimler? Çukur konusu ne?

Yeni dizi Çukur SHOW TV ekranlarında izleyici ile buluştu. Büyük beğeni toplayan dizi konusu ile dikkat çekiyor. On bölümde yaşananlar sonrası yeni bölüm daha da merak edildi. Çukur 95. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Çukur 95. bölüm kesintisiz izle!

ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Çukur'un 4. Sezon 1. Bölümünde (94. Bölümünde); Çukur, en büyük düşmanıyla savaşa girmek üzeredir. Emir'in Erdenetler hakkında yaptığı haber Çukur ve Erdenetleri bir kez daha karşı karşıya getirdi. Yamaç ve Arık kozlarını birebirde paylaşırken Yamaç, en büyük Erdenet'in dikkatini çekti. Erdenetler ve Çukur arasındaki savaşta bütün dengeleri değiştirecek kişi olan Cengiz, Yamaç hakkında önemli bir karar verecek. Cengiz'in Yamaç hakkındaki planı büyük merak uyandırırken Arık'ın bir sonraki hamlesi ise Yamaç'ı yüzleşmeye en korktuğu şeyle karşı karşıya getirmek olacak. Koçovalıların evinde düğün hazırlıkları sürerken Karaca'nın kendi kaderini çizmek için kurduğu gizli planlar Azer dahil herkesin hayatını etkileyecek. Ailesini bir arada tutmak ve mahallesini korumak için her şeyi yapan Yamaç'ın aylardır kaçtığı kabusla yüz yüze geldiği anlar nefesleri kesti!

ÇUKUR DİZİSİ YENİ BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

ÇUKUR 94. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKAYINIZ



ÇUKUR 95. BÖLÜM FRAGMANI İZLEMEK İÇİN TIKAYINIZ

ÇUKUR 95. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Çukur 96. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Sayfamızı takip edebilirsiniz.

ÇUKUR OYUNCULARI

Ana karakterler

Yamaç Koçovalı (Aras Bulut İynemli): Koçovalı ailesinin en küçük oğlu ve lideridir.

Sultan Koçovalı (Perihan Savaş): Koçovalı ailesinin annesidir.

Vartolu Sadettin/Salih Koçovalı (Erkan Kolçak Köstendil): Koçovalı ailesinin gayrimeşru oğludur.

Selim Koçovalı (Öner Erkan): Koçovalı ailesinin üçüncü oğludur.

Aliço/Ali Çoban (Rıza Kocaoğlu): Otizmlidir. Koçovalıların sokaktaki gözü kulağı gibidir.

Cumali Koçovalı (Necip Memili): Koçovalı ailesinin en büyük oğludur.

Mahsun/Fikret (Berkay Ateş): Karakuzular çetesinin eski liderlerindendir. Yamaç ve Vartolu ile ortak hareket eder.

Azer Kurtuluş (Cihangir Ceyhan): Başta Koçovalılar'la anlaşamaz fakat Karaca Koçovalı sayesinde onlarla barış yapar.

Efsun (Damla Sönmez): Baykal'ın kızı. Babasını Yamaç'ın öldürdüğünü sanıp suçlar fakat sonradan ona aşık olur ve yanında olur.

Fadik Kurtuluş (Nur Sürer): Azer'in annesi.

Arık Böke Erdenet (Barış Arduç): Çağatay'ın kardeşi.

Seren Erdenet (İrem Sak): Arık Böke'nin kuzeni.

Cengiz Erdenet (Mustafa Avkıran): Erdenet ailesinin babasıdır.

Olga Erdenet (Suna Yıldızoğlu): Erdenet ailesinin annesidir.

Yardımcı karakterler

Emmi (Kadir Çermik): İdris'in çocukluk arkadaşıdır.

Celasun (Kubilay Aka): Mahallenin gençlerindendir. Koçovalıların adamıdır.

Medet (Mustafa Kırantepe): Vartolu'nun adamıdır.

Metin (Cem Uslu): Kemal'in ağabeyidir. Koçovalıların adamıdır.

Meke (Aytaç Uşun): Mahallenin gençlerindendir. Koçovalıların adamıdır.

Karaca Koçovalı (Ece Yaşar): Selim ve Ayşe'nin kızıdır.

Ayşe Yılmaz (İrem Altuğ): Selim'in eski eşidir.

Saadet Koçovalı (Boncuk Yılmaz): Vartolu'nun çocukluk aşkıdır ve İdris adında bir çocukları olmuştur.

Damla Koçovalı (Hare Sürel): Uluç'un kızıdır. Cumali ile evlenmiştir.

Akın Koçovalı (Burak Dakak): Selim ve Ayşe'nin oğlu. Başta babası ve amcalarıyla anlaşmasa da sonradan özüne döner.

Nehir (Hazal Subaşı): Yamaç'ın tımarhanede tanıştığı kız. Yamaç'la aşk yaşar ve hamile kalır.

Murtaza (Ferit Kaya): Paşa'nın eski çırağıdır.

Emir Varol (Uğur Aslan): Gazetecidir. Çağatay Erdenet'in yaptığı kirli işleri ortaya çıkarmaya çalışmaktadır.