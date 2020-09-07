Çukur 1. bölüm izle! Çukur 4. Sezon 1. bölüm fragmanı yayınlandı! Çukur dizisi oyuncuları kimler? Çukur konusu ne?

Yeni dizi Çukur SHOW TV ekranlarında izleyici ile buluştu. Büyük beğeni toplayan dizi konusu ile dikkat çekiyor. On bölümde yaşananlar sonrası yeni bölüm daha da merak edildi. Çukur 1. Bölüm fragmanı yayınlandı! Çukur 1. bölüm kesintisiz izle!

ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yamaç bir çare bulmak için Vartolu'ya danışacak. Vartolu'dan aldığı fikirle eski bir dostundan yardım isteyen Yamaç, Cumali ve Selim'den istediği tepkiyi alamayacak.

Koçovalı kardeşler sorunlarını yine kendi yöntemleriyle çözmeye karar verirken hapishanedeki Vartolu olanlara müdahale edemeyecek. Gizli görüşmelerine devam eden Azer ve Karaca'nın bir karar vermeleri gerekecek. Akın ise Songül'e yaklaşmak için bir adım atacak.

Koçovalı kardeşler diğer sorunlarını çözmeye çalışırken, yeni düşmanları Arık Böke Erdenet'le ilgili ulaşacakları yeni bilgi merak konusu olacak.

ÇUKUR DİZİSİ YENİ BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ



ÇUKUR 1. BÖLÜM FRAGMANI İZLEMEK İÇİN TIKAYINIZ

ÇUKUR OYUNCULARI

Ana karakterler

Yamaç Koçovalı (Aras Bulut İynemli): Koçovalı ailesinin en küçük oğlu ve lideridir.

Sultan Koçovalı (Perihan Savaş): Koçovalı ailesinin annesidir.

Vartolu Sadettin/Salih Koçovalı (Erkan Kolçak Köstendil): Koçovalı ailesinin gayrimeşru oğludur.

Selim Koçovalı (Öner Erkan): Koçovalı ailesinin üçüncü oğludur.

Aliço/Ali Çoban (Rıza Kocaoğlu): Otizmlidir. Koçovalıların sokaktaki gözü kulağı gibidir.

Cumali Koçovalı (Necip Memili): Koçovalı ailesinin en büyük oğludur.

Mahsun/Fikret (Berkay Ateş): Karakuzular çetesinin eski liderlerindendir. Yamaç ve Vartolu ile ortak hareket eder.

Azer Kurtuluş (Cihangir Ceyhan): Başta Koçovalılar'la anlaşamaz fakat Karaca Koçovalı sayesinde onlarla barış yapar.

Efsun (Damla Sönmez): Baykal'ın kızı. Babasını Yamaç'ın öldürdüğünü sanıp suçlar fakat sonradan ona aşık olur ve yanında olur.

Fadik Kurtuluş (Nur Sürer): Azer'in annesi.

Arık Böke Erdenet (Barış Arduç): Çağatay'ın kardeşi.

Seren Erdenet (İrem Sak): Arık Böke'nin kuzeni.

Cengiz Erdenet (Mustafa Avkıran): Erdenet ailesinin babasıdır.

Olga Erdenet (Suna Yıldızoğlu): Erdenet ailesinin annesidir.

Yardımcı karakterler

Emmi (Kadir Çermik): İdris'in çocukluk arkadaşıdır.

Celasun (Kubilay Aka): Mahallenin gençlerindendir. Koçovalıların adamıdır.

Medet (Mustafa Kırantepe): Vartolu'nun adamıdır.

Metin (Cem Uslu): Kemal'in ağabeyidir. Koçovalıların adamıdır.

Meke (Aytaç Uşun): Mahallenin gençlerindendir. Koçovalıların adamıdır.

Karaca Koçovalı (Ece Yaşar): Selim ve Ayşe'nin kızıdır.

Ayşe Yılmaz (İrem Altuğ): Selim'in eski eşidir.

Saadet Koçovalı (Boncuk Yılmaz): Vartolu'nun çocukluk aşkıdır ve İdris adında bir çocukları olmuştur.

Damla Koçovalı (Hare Sürel): Uluç'un kızıdır. Cumali ile evlenmiştir.

Akın Koçovalı (Burak Dakak): Selim ve Ayşe'nin oğlu. Başta babası ve amcalarıyla anlaşmasa da sonradan özüne döner.

Nehir (Hazal Subaşı): Yamaç'ın tımarhanede tanıştığı kız. Yamaç'la aşk yaşar ve hamile kalır.

Murtaza (Ferit Kaya): Paşa'nın eski çırağıdır.

Emir Varol (Uğur Aslan): Gazetecidir. Çağatay Erdenet'in yaptığı kirli işleri ortaya çıkarmaya çalışmaktadır.