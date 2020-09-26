Cübbeli Ahmet Hoca kimdir? Gerçek adı nedir? Kitaplarının isimleri neler? Cübbeli Ahmet kaç yaşında, aslen nereli?
Gerçek ismi "Ahmet Mahmut Ünlü" olan Cübbeli Ahmet Hoca'nın eserleri, kitapları çok merak ediliyor. Özellikle son zamanlarda gündeme gelen Cübbeli Hoca'nın aslen nereli olduğu, yaşı, doğum tarihi merak konusu oldu. Peki Cübbeli Hoca kimdir? Hayatı hakkında bilgiler sizlerle...
Lâlegül dergisinde yazılar ve dualar yazan Cübbeli Ahmet Hoca'nın onlarca eseri mevcuttur. Selefi konusundan dolayı gündeme gelen Cübbeli Hoca'nın hayatı merak ediliyor. Peki Cübbeli Hoca kimdir, nerelidir, aslen memleketi neresi, kaç yaşında?
CÜBBELİ AHMET HOCA KİMDİR?
Ahmet Mahmut Ünlü 27 Şubat 1965, Fatih, İstanbul doğumlu halk arasında Cübbeli Ahmet Hoca olarak tanınan Türk vaiz ve hafız. İstanbul'un Fatih ilçesi Çarşamba semtinde bulunan İsmailağa Cemaati'nin önde gelenlerindendir. Resaili Ahmediyye ismiyle değişik konularda yayınlanmış birçok risalesi bulunan Ahmet Mahmut Ünlü, medyada yer alan tartışmalı ifadeleri, yazdığı kitaplarla ve verdiği vaazlarla tanınmaktadır.
Cübbeli Ahmet Hoca doğum tarihi kaç : 27 Şubat 1965
Cübbeli Ahmet Hoca kaç yaşında : 55 yaşında
Cübbeli Hoca gerçek adı : Ahmet Mahmut Ünlü
Cübbeli Ahmet Hoca aslen nereli : Fatih-İstanbul doğumlu (Aslen Giresun'lu)
Cübbeli Ahmet Hoca burcu ne : Balık burcu
Ünlü, 27 Şubat 1965 tarihinde aslen Giresun Göreleli olan varlıklı bir ailenin oğlu olarak İstanbul'un Fatih ilçesine bağlı Çarşamba'da dünyaya geldi. Babası Yusuf, annesinin ise Rabia'dır. Babası Yusuf'un sahibi olduğu fabrika, Türkiye'nin en büyük tel çivi fabrikası hâline gelmiştir.
Çocukluk yaşlarında cübbeye ilgi duyması ve giymesinden dolayı adaşı olan yaşıtlarından ayırt edilmek için Cübbeli Ahmet olarak çağrılmaya başlandı. 3-4 yaşlarında iken din eğitimine başladı. Nakşibendi Tarikatı'nın İsmailağa Kolu olarak bilinen dergâhında hâlen lider konumunda olan Mahmut Ustaosmanoğlu tarafından özel olarak eğitilen Ünlü, 11 yaşına kadar Fatih Çarşamba İsmailağa Camii'nde medrese eğitimine devam etti.
CÜBBELİ AHMET HOCA GERÇEK ADI NEDİR?
Cübbeli Ahmet Hoca'nın gerçek ismi "Ahmet Mahmut Ünlü" 'dür.
CÜBBELİ AHMET HOCA'NIN KİTAPLARININ İSİMLERİ NELERDİR?
Dualarım
Selâm Risâlesi
Fıtrat-ı Tağyîr Risâlesi
Kur'ân-ı Mecîd Risalesi
Kur'ân-ı Hakîm Risâlesi
Nüzûl-i Mesih Risâlesi
İ'tikâd Risâlesi
Tasavvuf Risâlesi
Abdest Risâlesi
Tarîkat-i Aliyye'de Rabıta-i Celiyye
Şecere-i Nebeviyye Risâlesi
Peygamber Efendimizi Hangi Dualarla Rüyada Görürüz
Oruç Risâlesi
Dürr-u Meknün Kâsîdesi
Receb-i Şerîf Risâlesi
Şa-bânı Şerîf Risâlesi
Kurban Risâlesi
Dürr-u Meknün Kâsîdesi'nin Şerhi
Ramazan-ı Şerîf Risâlesi
Ezân-ı Muhammedi Risâlesi
Dinin Direği Müminin M'iracı Namaz
Namaz İlmihâli
Ta'dîl-i Erkân Risâlesi
Salevât-ı Şerîfe
Bedir Ehli İle Tevessül Ve İstiğâseler
"Yahudi ve Hristıyanlar Cennete Girecek" Diyenler Cennet'e Giremez
Cemâaatle Namaz
Ellidört Farz Şerhi
Salevât-ı Kübrâ
Kurtarıcı İstiğfarlar
Meva'ız-i Kudsiyye
Her Uzuv İçin Şifâ Âyetleri
Çörek Otu Mûcizesi Ve Şifâ Duâları
Ahlâk-ı Nebî
Salavât-ı Muzâ'afât
Sefer Duâları
Her Derdi İyileştiren Bir Dua
Hazret-i Mehdî Muhakkak Gelecek
Mevlid-i Şerîf Kıraati
İstiğfâr Risâlesi
Hac Ve Umre Duaları
Hayrettin Karaman'a Reddiyeler
Hacc Ve Umre Ahkâmı
Safer Ayında Okunacak Dualar
Evliliğin Fazîletleri
Peygamber Efendimiz'in Mevlid Kıssası Ve Mucez Hayatı
Evlenilmesi Haram Olanlar
Namaz Kılmayanların Başlarına Gelecek Belâlar
Korunmuş Sır
Nişan Ve Nikâh Ahkâmı
27 Makbul Duâ
Şifâ-i Şerîf
Noel Kutlama Tehlikesi
Hadislere Îman
Zinâya Yaklaşmayın
Peygamber Sevgisinin Âlâmetleri
3 Vasiyetim
Erba'în-i İdrîsiyye
Faizli Muameleler
Çok Fazîletli Salât-ü Selâmlar
Beşâiru'l Hayrat
Fazîletli Kırk Salevât-ı Şerîfe
Kadın Halleri Risâlesi
Îmân-İslâm İlmihâli
El-İhtiyâtât
Düğümleri Çözecek Kıymeli Salevât
"Duâlarım" Kitabında Geçen Duâlar ve Zikirler
İçki, Uyuşturucu ve Kurmarın İki Cihanda Yol Açacağı Felâketler
Kur'ân-ı Kerîm'deki Tüm Duâlar 1
Salât-ı Tefrîciyye ve Salât-ı Münciye (Tüncînâ)
İbni Ebî Cemre Hazretleri'nin Hayâtı, Eserleri ve Müjdeci Rüyâları
Behcetü'n-Nüfûs
Medrese-i Yûsufiyye'den Mektuplar
Kırk Hadîs Şerif
Âdetli Hanımlar İçin Koruyucu Duâlar
Müsebbe'ât-ı Aşere
Yâsîn Cüzü
Nebevî Vasiyetler
Neseb-i Şerîf
Mefze'u'l-Halâik ve Menbe'u'l-Hakâik
Ezkâr ve De'avât Külliyâtı ve Duâ İlmihâli (1. Cilt)
Muhiblerin Habîb'e Salevâtı (Salevâtü'l-muhibbîn 'alâ Habîbi Rabbi'l-'âlemîn)
Kız Çocuklarına İyi Bakmanın Faziletleri
Kur'ân-ı Kerîm'de Geçen Otuz Yedi Tehlîlât
Mürîdin, Şeyhin ve Sohbetin Edepleri ve Dîn Kardeşleri Hakkında Hüsn-ü Zan
Evlâd-ı Rasûl Hazarâtı
Ezkâr ve De'avât Külliyâtı ve Duâ İlmihâli (2. Cilt)
Emrâz-ı Sâriye Bulaşıcı Hastalıklar ve Korunma Yolları (1. Cilt)
Emrâz-ı Sâriye Bulaşıcı Hastalıklar ve Korunma Yolları (2. Cilt)
Kadir Gecesi'ni İhyâ Sevâbı Kazandıran Ameller