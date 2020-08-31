Cuadrado kimdir? Cuadrado kaç yaşında nereli? Cuadrado hangi pozisyonda oynuyor? Cuadrado hangi takımlarda oynadı?

Yeşil sahalarda gösterdiği performansla büyük beğeni toplayan Cuadrado, spor gündeminde en çok konuşulan isimlerden oluyor. Peki, Cuadrado kimdir? Cuadrado hangi takımlarda oynadı? Cuadrado kaç yaşında nereli? Cuadrado hangi pozisyonda oynuyor?

CUADRADO KİMDİR?

Doğum tarihi: 26 Mayıs 1988

Kaç yaşında: 32yaşında

Nereli: Necoclí, Kolombiya

Boy: 1,79 m

Kilo: 72 kg

Juan Guillermo Cuadrado (d. 26 Mayıs 1988), Kolombiyalı millî futbolcudur. Juventus'da forma giymektedir.

KARİYER GEÇMİŞİ

2008-2009 Independiente Medellín

2009-2012 Udinese

2011-2012 › Lecce (kiralık)

2012-2015 Fiorentina

2015 Chelsea

2015-2017 › Juventus (kiralık)

2017- Juventus