Cuadrado kimdir? Cuadrado kaç yaşında nereli? Cuadrado hangi pozisyonda oynuyor? Cuadrado hangi takımlarda oynadı? Spor gündeminin en çok konuşulan isimlerinden Cuadrado, sporseverlerin merak konusu oldu. Peki, Cuadrado kaç yaşında nereli? Cuadrado hangi pozisyonda oynuyor? Cuadrado hangi takımlarda oynadı? Cuadrado kimdir?

Yeşil sahalarda gösterdiği performansla büyük beğeni toplayan Cuadrado, spor gündeminde en çok konuşulan isimlerden oluyor. Peki, Cuadrado kimdir? Cuadrado hangi takımlarda oynadı? Cuadrado kaç yaşında nereli? Cuadrado hangi pozisyonda oynuyor? CUADRADO KİMDİR? Doğum tarihi: 26 Mayıs 1988 Kaç yaşında: 32yaşında Nereli: Necoclí, Kolombiya Boy: 1,79 m Kilo: 72 kg Juan Guillermo Cuadrado (d. 26 Mayıs 1988), Kolombiyalı millî futbolcudur. Juventus'da forma giymektedir. KARİYER GEÇMİŞİ 2008-2009 Independiente Medellín 2009-2012 Udinese 2011-2012 › Lecce (kiralık) 2012-2015 Fiorentina 2015 Chelsea 2015-2017 › Juventus (kiralık) 2017- Juventus