Cuadrado kimdir? Cuadrado kaç yaşında nereli? Cuadrado hangi pozisyonda oynuyor? Cuadrado hangi takımlarda oynadı?
Spor gündeminin en çok konuşulan isimlerinden Cuadrado, sporseverlerin merak konusu oldu. Peki, Cuadrado kaç yaşında nereli? Cuadrado hangi pozisyonda oynuyor? Cuadrado hangi takımlarda oynadı? Cuadrado kimdir?
31.08.2020 11:10 | Son Güncelleme: 31.08.2020 11:13
Yeşil sahalarda gösterdiği performansla büyük beğeni toplayan Cuadrado, spor gündeminde en çok konuşulan isimlerden oluyor. Peki, Cuadrado kimdir? Cuadrado hangi takımlarda oynadı? Cuadrado kaç yaşında nereli? Cuadrado hangi pozisyonda oynuyor?
CUADRADO KİMDİR?
Doğum tarihi: 26 Mayıs 1988
Kaç yaşında: 32yaşında
Nereli: Necoclí, Kolombiya
Boy: 1,79 m
Kilo: 72 kg
Juan Guillermo Cuadrado (d. 26 Mayıs 1988), Kolombiyalı millî futbolcudur. Juventus'da forma giymektedir.
KARİYER GEÇMİŞİ
2008-2009 Independiente Medellín
2009-2012 Udinese
2011-2012 › Lecce (kiralık)
2012-2015 Fiorentina
2015 Chelsea
2015-2017 › Juventus (kiralık)
2017- Juventus