CSKA Moskova'nın doktoru Abzhelilov, koronavirüsten dolayı hayatını kaybetti

CSKA Moskova'nın resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, takım doktoru Roman Abzhelilov'un koronavirüs hastalığından dolayı vefat ettiği belirtildi.

AİLEYE YARDIM İÇİN HESAP BİLGİLERİ PAYLAŞILDI

Rus ekibi, Abzhelilov'un ölümü ile ilgili de taziye mesajı yayımlayarak üzüntülü olduklarını ifade etti. İki çocuk babası olan Abzhelilov, 44 yaşındaydı.

CSKA Moskova ayrıca aileye yardım yapılabilmesi için banka hesap bilgilerini de paylaştı.