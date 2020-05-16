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CSKA Moskova'nın doktoru Abzhelilov, koronavirüsten dolayı hayatını kaybetti

Rus ekibi CSKA Moskova Basketbol Takımı'nın doktoru Roman Abzhelilov, bir süre önce yakalandığı koronavirüsten dolayı hayatını kaybetti.

CSKA Moskova'nın doktoru Abzhelilov, koronavirüsten dolayı hayatını kaybetti
16.05.2020 14:49 | Son Güncelleme: 16.05.2020 16:09

CSKA Moskova'nın resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, takım doktoru Roman Abzhelilov'un koronavirüs hastalığından dolayı vefat ettiği belirtildi.

AİLEYE YARDIM İÇİN HESAP BİLGİLERİ PAYLAŞILDI

Rus ekibi, Abzhelilov'un ölümü ile ilgili de taziye mesajı yayımlayarak üzüntülü olduklarını ifade etti. İki çocuk babası olan Abzhelilov, 44 yaşındaydı.

CSKA Moskova ayrıca aileye yardım yapılabilmesi için banka hesap bilgilerini de paylaştı.

CSKA Moskova'nın doktoru Abzhelilov, koronavirüsten dolayı hayatını kaybetti
CSKA Moskova'nın doktoru Abzhelilov, koronavirüsten dolayı hayatını kaybetti

Kaynak: İHA

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Spor Manşet

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