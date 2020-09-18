Crysis Remastered çıktı! Fiyatı ne kadar? Crysis Remastered Xbox, PC ve PS4 için ulaşılabilir oldu | Crysis Remastered sistem gereksinimleri, trailer

Crysis Remastered, Nintendo Switch için çıktıktan sonra bazı sorunlarla karşılaşmıştı. Bu nedenle oyunun diğer platformlara çıkışı ertelenmişti. PC, PS4 ve Xbox One için yakın tarihte çıkış yapacağını duyuran oyun, bir de 4K wallpaper paylaşarak oyundaki detayları oyun severlere hissettirmeye çalışmıştı.

Crysis Remastered, 23 Temmuz 2020'de Nintendo Switch için piyasaya sürüldü, ancak sızan bir fragmandan gelen kalitesiz görseller açığa çıktıktan sonra PC, PS4 ve Xbox One için ertelendi. Crytek, yakında PC, PlayStation 4 ve Xbox One'da ulaşılabilecek Crysis Remastered'ın lansmanını yaptı. Oyunun geliştiricisi Crytek teknolojik özelliklerinin duyurulduğu video ile dikkatleri yeniden çekmeye çalışıyor.

CRYSIS REMASTERED ÖZELLİKLERİ

Oyunun geliştiricisi Crytek, Crysis'in başlangıcından bu yana arkasında olan isimdir. Ayrıca Ubisoft'un ilk Far Cry oyununun geliştiricisiydi. Sektör ilerledikçe Crytek, Crysis serisi için CryEngine, CryEngine 2 ve CryEngine 3 olarak adlandırılan sıralı motorlar geliştirdi. Yeni nesil konsollar hakkında da bilgi veren Crytek, SSD'lerin yeni donanımlar arasında gerçek oyun değiştiriciler olduğuna inandığını da belirtti.

Hayranlar, Crysis Remastered'ın ek sistemler için lansmanını beklerken, Crytek resmi Crysis Twitter sayfasında, diğer platformlarla ilgili bir teaser yayınladı.

Gönderide "Bekleme neredeyse bitti ve buna değeceğine söz veriyoruz! Lütfen daha fazla bilgi için bekleyin." ifadeleri kullanıldı. Gönderinin sonunda kalan "#StayTuned" hashtag'i daha fazla bilginin geleceğini gösteriyor.

CRYSIS REMASTERED ÇIKIŞ TARİHİ

Crytek Twitter üzerinden çıkış tarihini yakında duyuracağını belirtti.

CRYSIS REMASTERED FİYATI NE KADAR?

Crysis deneyimi bu sefer yeni nesil teknolojilerle sunuluyor.

Crysis Remastered PC fiyatı : 133,99 TL

Crysis Remastered PlayStation 4 fiyatı : 139 TL

Crysis RemasteredXbox One : fiyatı 85 TL

CRYSIS REMASTERED SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

İşlemci : 7. nesil Intel işlemci ya da AMD Ryzen 5

RAM : 12 GB

Ekran kartı : Nvidia GeForce GTX 1660 Ti ya da AMD Radeon Vega 56

Depolama: 20 GB boş alan

CRYSIS REMASTERED VS CRYSIS 2007