Koronavirüs aşılarını binlerce Jumbo jet taşıyacak

Koronavirüs aşı çalışmaları hızla devam ederken, açıklamada bulunan Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği, dünya geneli için gerekli olan aşı dozunun tamamını dağıtabilmek için 8 bin Jumbo jetin gerektiğini duyurdu.

Bu durumun havacılık endüstrisinin karşılaştığı en büyük engel olduğunu belirten IATA İcra Kurulu Başkanı Alexandre de Juniac, Covid-19 aşılarının nakliyesi hakkında yaptığı açıklamada, "Covid-19 aşılarının güvenli şekilde taşınması küresel hava yolu kargo endüstrisi için yüzyılın en önemli görevi olacak. Ancak bu görev dikkatli ve ileri düzey bir planlama yapılmadan gerçekleştirilemez" ifadelerini kullandı.

KAPASİTESİ YETERSİZ ÜLKELER İÇİN ÖNLEM ALINMALI

Havayolu firmaları Covid-19 pandemisinde yolcu taşımacılığındaki düşüşün ardından kargo taşımacılığına odaklandı. Aşıların nakliyesi için gerekli ortam sıcaklığının 2 ila 8 derece olmasının yanı sıra bazı aşıların ise sıfır derecenin altında muhafaza edilmesi gerekiyor. Bu durum çoğu uçağın bu görevde kullanılmasını imkansız hale getirdiği belirtildi. IATA Küresel Kargo Başkanı Glyn Hughes, Covid-19 aşılarının nakliyesinde, kapasitesi aşı üretimine yeterli olmayan ülkeleri de planlanan rotaya ekleyerek önlem alınması gerektiğini aktardı. Hughes yaptığı açıklamada, "Hepimiz prosedürleri biliyoruz. Yapmamız gereken ise beklentiyi ihtiyaç duyulandan yüksek tutarak önlem almak" dedi.

ORDU HASSASİYETİ GEREKTİRİYOR

Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA), ülkenin devasa yüz ölçümüne kargo kapasitesinin yetersiz kalması Covid-19 aşılarının Afrika'ya dağıtılmasını imkansız hale getirdiğini belirtti. Nakliyenin gerçekleşmesi için neredeyse ordu hassasiyeti ve dünya genelinde aşıların saklanabilmesi için soğuk tesislerin kurulmasının gerekli olduğu ifade edildi.

Dünya genelinde 140 ayrı aşı çalışması sürdürülmekte ve bunlardan 20'den fazlası gönüllüler üzerinde test ediliyor. IATA, dünya genelindeki ülkeleri Covid-19 aşıları piyasaya sürüldüğünde hazır olmaları için uyardı.