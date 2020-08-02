Coşkun Sabah, kızı Roza ile gündemden düşmüyor! Sosyal medyadan sitem etti

Müzisyen Coşkun Sabah'ın kızı Roza'nın Instagram'da mayolu paylaşımlarına kızıp hesabını kapattırmasına oldukça tepki gelmişti. Sabah, "Kimse benim evlat yetiştirmemi veya babalığımı sorgulayamaz" diyerek sitem etmişti. Sabah son olarak sosyal medya hesabından, Kızım ve şahsım üstünden gerçekleştirilmeye çalışılan esas dışı gündem hakkında yazanlar, şahsıma hakaretlerde bulunanlar, kızıma hakaretlerde bulunanlar hakkında gereken işlemi aynı gün içerisinde başlatmış bulunmaktayım" ifadelerini kullandı.

"KIZIM YAPTIĞI HATAYI BİLİYOR"

"Normal Türk örf ve âdetlerine uygun bir Türk babasıyım. Ben Türkiye'deki şartlara göre babalık yapıyorum. Türkiye'yi de çok iyi tanıyorum. Diyarbakırlıyım, onun için ben ne yaptığımı çok iyi biliyorum" diyen Sabah, "Kızınızın sizinle 10 gündür konuşmadığı haberleri doğru mu?" sorusunu ise "Ben ona gönül koydum. Kızım yaptığı hatayı biliyor. Kızımın bana bir kızgınlığı yok" ifadeleriyle yanıtlamıştı.