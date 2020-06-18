Çorum'da görülmesi gereken yerler nerelerdir? Çorum ili konumu nedir? Çorum geleneksel lezzetleri

İç Orta Karadeniz bölgesi'nde yer alan il, tarihi yapılar, kültürü ve konumu ile eşsiz bir şehirdir. Çorum nüfusu 2019 yılına göre 530.864'dir. Çorum ili, Amasya, Yozgat, Çankırı, Sinop ve ve Kastamonu ile komşudur. Nüfus artış hızında 69.sıradadır. Karadeniz iklimi görülmektedir. Bitki örtüsü bakımından oldukça fakir ilin, % 9'u ormanlıktır. Birçok medeniyete ev sahipliği yapmıştır. 7 bin yıl öncesine ait kültürel kalıntılar bulunmaktadır.Çorum'da ilk organize şekilde devlet kuran Hattuşa, Hititlerin ilk başkentidir.

ÇORUM İKLİMİ VE BİTKİ ÖRTÜSÜ

Karadeniz ve İç Anadolu iklimi etkisini gösterir. Yazları sıcak ve kurak; kışları soğuk ve yağışlıdır. En sıcak aylar temmuz ve ağustos, en soğuk aylar ise ocak-şubattır. Mayıs ayında fazla yağış görülen şehirde, step bitki topluluklarına rastlanır.

ÇORUM'DA GEZİLECEK YERLER NELERDİR?

Laçin Kapılıkaya Kaya Mezarı: Laçi ilçesinde buluna mezar, engebeli arazi üzerine kurulmuş, Mezar odasının kapısı üzerinde "İkezios" yazısı ve aşı boyasıyla renklenen bir haç motifi göze çarpmaktadır.

Çorum Saat Kulesi: Yedi-sekiz Hasan Paşa tarafından yaptırılmıştır. Şehrin merkezinde yer alan yapı, 1312 yılında yapılmıştır.

İncesu Kanyonu: Kanyonun her iki yamacı sarp kayalıktır. Rafting ve trekking sporları için uygun koşullar sağlanmaktadır.

Yazılıkaya Açıkhava Tapınağı: Etkileyici ve ihtişamlı tapınak, kayalar arasında yer almaktadır.Tanrı ve tanrıçalar kabartma halinde kayalara işlenmiştir. Açık Hava Tapınağı, her yıl binlerce turistin ilgisini çekmektedir. Görülmesi gereken yerler arasında yer alır.

Hattuşa: 1986 yılında UNESCO Dünya Miras Listesi'ne alınmıştır. Fransız Gezgin Charles Texier tarafından 1834 yılında keşfedilmiştir. Kazılar sonucunda Hitit Devleti'nin Başkenti olduğu anlaşılmıştır. Türkiye için önemli arkeolojik kazılar alanıdır. Bölge turizm merkezi haline gelmiştir.

Koyunbaba Köprüsü: Kızılırmak üzerinde bulunan köprü, 1489 yılında tamamlanmıştır. 19 gözü bulunur. Adını ünlü Türk velilerinden Koyunbaba'dan alan köprünün kitabesi Arapça harflerle yazılmıştır. Kitabede: "Yardımından dolayı Allah'a Hamd ve doğru yolun kılavuzu Muhammed ve onun yüce ailesine ve halkı doğru yola yönelten ashabına salat olsun. Dünya, ibret sahiplerinin nazarında hayır ve geçit köprüsüdür. Yaratıklar için sürekli hayat ve sevinç imkansızdır. Ne mutlu o başlangıç ve sonu düşünen kimseye ki, ahiret yolcuğuna devir için sevap edine. Sürüp giden sadaka ise, ne güzel sevaptır. Sadır ola bu yüce emir, bütün ülkelerde sürekli geçerli olsun. Ulu, adaletli, bilgin sultan ve yiğit, yüce hakan, milletlerin yönetimini elinde tutan, arap ve acem sultanlarının sultanı, gazi ve mücahitlerin efendisi, kafir ve müşrikleri kahreden, krallar sultanı ve denizler hakanı, ihsan ve kudret sahibi Allah'ın desteklediği "Sultan Ebül-Fetih Beyazıt bin Mehmet Han". Allah onun saltanatını gece ve gündüzler birbirini izledikçe sürdürsün. Kıyamet gününde sevaba ermek, üzerinden geçenlere ibret olmak, umum tarafından faydalanılmak amacıyla sürekli bir hayır olan bu değerli köprünün sağlam olarak yapılmasını emreyledi. Bu hayırlı eserin tesisi, 889 senesinin Şaban ayında başlandı ve 894 senesinde tamam oldu" denilmektedir.

İskilip Yaylaları: Kendine özgü birçok bitkiyi bünyesinde barındırır. Piknik ve mesire alanlarından iç turizmde yoğun şekilde yararlanılmaktadır.

Elvan Çelebi Cami Ve Türbesi: Türbe, üç unsurdan meydana gelmektedir.

ÇORUM İLİ MEŞHUR LEZZETLERİ

Gül Baklava

Keşkek

Katmer

Madımak Çorbası

İskilip Dolması

ÇORUM'DAN NE ALINIR?

Leblebi:Çorum ili denince ilk akla yiyecek leblebidir. Almanız gerekenler arasında ilk sırada olmalı.

Bakır süs eşyalar

Kargı Bezi: İlçede halk eğitim merkezlerinde kargı bezlerinden yapılan giysileri alabilirsiniz.

El işi baston: Akçaağaç, kızılcık, ahlat, kayın gibi ağaçlardan tamamen el emeği ile işlenen bastonları hem aksesuar hem de yürüyüşlerinizde kullanmak için alabilirsiniz.

Pirinç: Yolunuz Çorum'a düşerse mutlaka pirinç almalısınız.

Taş Oyma Ürünler: Ustaların maharetle işlediği Hitit motifli taş oymacılığı ürünlerini gezinizin hatırası için ya da sevdiklerinize hediyelik olarak alabilirsiniz.