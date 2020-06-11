Çöpten tekerlekli sandalyesiyle atık toplayan çocuğa Kızılay ekipleri yardım gönderdi
Hatay'da çöpten tekerlekli sandalyesiyle atık toplarken çekilen görüntüleri sosyal medyada paylaşılan 10 yaşındaki Suriyeli İsmail İtli ve ailesine Kızılay ekipleri yardım götürdü.
Türk Kızılay'ı İskenderun Şubesi görevlileri ve gönüllüleri, çöpten atık toplarken çekilen görüntüleri sosyal medyada paylaşılan 10 yaşındaki Suriyeli İsmail İtli ve ailesinin Dumlupınar Mahallesi'ndeki evlerine gıda kolisi, yatak, giyim, mutfak gereçleri ile çocuklar için eğitim seti yardımlarını götürdüler.
"İHTİYAÇ SAHİBİ HERKESE YARDIM ULAŞTIRIYORUZ"
6 çocuklu ailenin 10 yaşındaki engelli oğlu Suriyeli İsmail İtli gelen yardımları görünce mutluluğu yüzüne yansıdı. Suriye savaşı başladıktan hemen sonra savaştan kaçarak Hatay'ın İskenderun ilçesine gelen aileye daha öncede yardım yapıldığını, bundan sonrada yapılacağını belirten Türk Kızılay'ı İskenderun Şube Başkanı Recep Sivri, ihtiyaç sahibi herkese Türk Kızılay yardımlarını ulaştırdıklarını söyledi.
Suriyeli İsmail İtli de yardımda bulunan Kızılay görevlilerine teşekkür etti.