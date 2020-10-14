Çok sevilen Two and a Half Men dizisi ve diğer yer aldığı dizi ve filmlerdeki rolleriyle dikkat çeken ünlü isim Conchata Ferrell hayatını kaybetti. Conchata Ferrell kimdir? Conchata Ferrell neden öldü?

CONCHATA FERRELL KİMDİR?

Tam adı Conchata Galen Ferrell olan Amerikalı ünlü oyuncu, 28 Mart 1943 yılında dünyaya geldi. 77 yaşında 12 Ekim 2020 tarihinde hayatını kaybetti.

Ünlü oyuncu Conchata Ferrell, Two and a Half Men dizisindeki kahya olan Berta rolüyle hafızalara kazınan isimlerdendir.

CONCHATA FERRELL NEDEN ÖLDÜ?

77 yaşında hayata gözlerini yuman Conchata Ferrell hakkında ilk olarak 8 Ağustos'ta hakkında öldüğüne dair iddialar ortaya atılmıştı. Ünlü isim, California'da Sherman Oaks Hastanesi'nde 12 Ekim'de yaşamını yitirdiği duyuruldu. Ferrell'ın kalp krizine bağlı komplikasyonlar sonucu öldüğü de belirtildi.

CONCHATA FERRELL FİLMLERİ

The Axe Murders of Villisca - 2016

Krampus - 2015

Two And A Half Man 11.Sezon - 2014

Wishin' and Hopin'- 2014

Two And A Half Men - 2009

Kabluey - 2007

Kazara Zengin - 2002

K-PAX - 2001

Crime And Punishment In Suburbia - 2000

Tatlı Bela - 2000

Modern Vampires - 1998

Touch - 1997

Karayolu - 1996

Tatlı Rüyalar - 1996

My Fellow Americans - 1996

Family Prayers - 1993

Daha Ölümcül Niyetler - 1991

Chains Of Gold - 1991

Makas Eller - 1990

Your Mother Wears Combat Boots - 1989

Abc Weekend Specials - 1988

Portrait Of A White Marriage - 1988

For Keeps? - 1988

Mystic Pizza - 1988

L.A. Law - 1986

Nehirler Siyah Akacak - 1986

Rape And Marriage: The Rideout Case - 1980

Heartland - 1979

Mixed Nuts - 1977

Şebeke - 1976