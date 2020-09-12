Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 yeni sezon (3. sezon) ne zaman başlayacak? ÇGHB 2 yeni sezonu hangi gün, hangi kanalda ve saat kaçta yayınlanacak?

Reyting rekorları kıran Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 programının yeni sezonu yarın ekranlara geliyor. Peki ÇGHB 2 oyuncuları kimlerdir, yeni sezonda neler olacak, hangi skeçler bizleri bekliyor?

ÇOK GÜZEL HAREKETLER BUNLAR 2 NEDİR?

Çok Güzel Hareketler 2, BKM Mutfak imzalı, ilk bölümü 10 Şubat 2019 tarihinde Kanal D'de yayımlanan eğlence programı. 2008-2011 yılları arasında yayımlanan Çok Güzel Hareketler Bunlar programının devamı niteliğindedir.

ÇOK GÜZEL HAREKETLER BUNLAR 2 YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 yeni sezonu 13 Eylül 2020 Pazar günü akşam saat 20:00 'da Kanal D ekranlarında yayınlanacaktır. 3. sezonuyla ekranlara gelecek olan ÇGHB 2 programı aynı oyuncu kadrosuyla aynı kanalda ve aynı saatinde ekranlara gelmesi bekleniyor.

ÇGHB 2 YENİ SEZON KAÇINCI SEZON OLACAK?

ÇGHB 2 yeni sezonu 3. (üçüncü) sezon olacaktır. İlk sezonu 2019 yılı başlarındaydı. İkinci sezonu 2019-2020 yıllarında yayınlandı. Ve üçüncü sezonunun ise 2020-2021 yıllarında ekranlara gelmesi bekleniyor.

ÇGHB 2 SAAT KAÇTA HANGİ GÜN OLACAK?

ÇGHB 2 hafta sonu her pazar akşam saat 8'de ekranlara gelecektir.

ÇOK GÜZEL HAREKETLER BUNLAR 2 OYUNCU KADROSU

Atakan Çelik

Ayşegül Yılmaz

Batuhan Soyaslan

Begüm Çağla Taşkın

Cemile Canyurt

Cihan Talay

Ecem Bayır

Eda Nur Hancı

Engin Demircioğlu

Evliya Aykan

Ezgi Özyürekoğlu

Fatih Öztürk

Fatma Tezcan

Gözde Şencan

Gürhan Altundaşar

Hamza Yazıcı

Hilmi Deler

Metin Pıhlıs

Ozan Yiğit

Safa Sarı

Sema Özkan

Yasin Çam

Ali Özün Aydın

Arif Güloğlu

Arzu Susantez

Birsel Kılınçcı

Cansu Mumcu

Cenan Adıgüzel

Didem Ruhi

Ebru Yücel

Emin Oğuz Çelebi

Emre Aslan

Hacı Ahmet Ak

Hande Özen

Nazlı Senem Ünal

Ömer Faruk Çavuş

Selen Esen

Talha Karcı

Tuğba Yılmaz

Yeşim Dursun