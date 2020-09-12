Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 yeni sezon (3. sezon) ne zaman başlayacak? ÇGHB 2 yeni sezonu hangi gün, hangi kanalda ve saat kaçta yayınlanacak?
Çok Güzel Hareketler Bunlar severlere müjdeli haber geldi! ÇGHB 2 yeni sezonuyla yarın akşam Kanal D ekranlarına gelecek. Peki yeni sezon hangi gün ve saatte yayınlanacak tüm bilgiler haberimizde...
Reyting rekorları kıran Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 programının yeni sezonu yarın ekranlara geliyor. Peki ÇGHB 2 oyuncuları kimlerdir, yeni sezonda neler olacak, hangi skeçler bizleri bekliyor?
ÇOK GÜZEL HAREKETLER BUNLAR 2 NEDİR?
Çok Güzel Hareketler 2, BKM Mutfak imzalı, ilk bölümü 10 Şubat 2019 tarihinde Kanal D'de yayımlanan eğlence programı. 2008-2011 yılları arasında yayımlanan Çok Güzel Hareketler Bunlar programının devamı niteliğindedir.
ÇOK GÜZEL HAREKETLER BUNLAR 2 YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 yeni sezonu 13 Eylül 2020 Pazar günü akşam saat 20:00 'da Kanal D ekranlarında yayınlanacaktır. 3. sezonuyla ekranlara gelecek olan ÇGHB 2 programı aynı oyuncu kadrosuyla aynı kanalda ve aynı saatinde ekranlara gelmesi bekleniyor.
ÇGHB 2 YENİ SEZON KAÇINCI SEZON OLACAK?
ÇGHB 2 yeni sezonu 3. (üçüncü) sezon olacaktır. İlk sezonu 2019 yılı başlarındaydı. İkinci sezonu 2019-2020 yıllarında yayınlandı. Ve üçüncü sezonunun ise 2020-2021 yıllarında ekranlara gelmesi bekleniyor.
ÇGHB 2 SAAT KAÇTA HANGİ GÜN OLACAK?
ÇGHB 2 hafta sonu her pazar akşam saat 8'de ekranlara gelecektir.
ÇOK GÜZEL HAREKETLER BUNLAR 2 OYUNCU KADROSU
Atakan Çelik
Ayşegül Yılmaz
Batuhan Soyaslan
Begüm Çağla Taşkın
Cemile Canyurt
Cihan Talay
Ecem Bayır
Eda Nur Hancı
Engin Demircioğlu
Evliya Aykan
Ezgi Özyürekoğlu
Fatih Öztürk
Fatma Tezcan
Gözde Şencan
Gürhan Altundaşar
Hamza Yazıcı
Hilmi Deler
Metin Pıhlıs
Ozan Yiğit
Safa Sarı
Sema Özkan
Yasin Çam
Ali Özün Aydın
Arif Güloğlu
Arzu Susantez
Birsel Kılınçcı
Cansu Mumcu
Cenan Adıgüzel
Didem Ruhi
Ebru Yücel
Emin Oğuz Çelebi
Emre Aslan
Hacı Ahmet Ak
Hande Özen
Nazlı Senem Ünal
Ömer Faruk Çavuş
Selen Esen
Talha Karcı
Tuğba Yılmaz
Yeşim Dursun