Adana'da çocukların tartışması, aileler arasında silahlı kavgaya döndü: 5 yaralı

Adana'nın Yüreğir ilçesine bağlı Çamlıbel Mahallesi'nde 12 Ekim tarihinde meydana gelen olayda iddialara göre, 11 Ekim'de sokakta oynayan çocuklar tartıştı. Çocukların kavgası tartışması ertesi gün de devam ederken olay kavgaya döndü. Ferhat S., Abdulaziz S. ve Gaffur S.'nin de karıştığı kavga, kısa sürede aileler arasında silahlı kavgaya dönüştü.

5 KİŞİ YARALANDI

Taraflar birbirlerine sokak ortasında ateş açarken; Metin S., Cemal S., Yunus S., Halil S. ve Veysi S. yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ambulanslarla hastaneye götürerek tedavi altına aldı.

1 KİŞİ TUTUKLANDI

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Cemal S., Yunus S., Halil S. ve Veysi S.'yi tedavilerinin ardından, Osman S.'yi de evinde gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Osman S., tutuklandı. Cemal S., Yunus S., Halil S. ve Veysi S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.