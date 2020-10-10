Çocukların cinsel içerikli görüntülerini paylaşan kişilere operasyon: 22 şüpheli yakalandı

İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, müstehcenlik konusu ile ilgili yürütülen çalışmada, Skype isimli uygulama üzerinde kurdukları grupla çocukların cinsel içerikli görüntülerini paylaşan kişilere yönelik operasyon başlattı.

22 ŞÜPHELİ YAKALANDI, ÇOK SAYIDA MATERYAL ELE GEÇİRİLDİ

İstanbul merkezli Ankara, Ağrı, Adana, Antalya, Balıkesir, Bilecik, Bursa, Eskişehir, Giresun, İzmir, Kırklareli, Muğla, Sakarya, Sivas, Tekirdağ ve Zonguldak'ta düzenlenen operasyonda 22 şüpheli yakalandı. 17 il 39 adreste yapılan baskında çok sayıda dijital materyale el konuldu.