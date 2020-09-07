Çocuklarda fissür örtücü (diş ojesi)

Anne-babaların çocuklarının genel sağlığı ile ilgili olarak en büyük tedirginliklerinden biri diş çürüğü oluşumudur. Özellikle çocukluk dönemlerinde kötü deneyimler yaşamış olan ebeveynler, çocuklarının da aynı durumu yaşamamalarını isterler. Ancak günümüzde yapılan çalışmalarda, hem çevresel faktörlerin hem de genetik faktörlerin diş çürüğü oluşumunu hızlandırdığı gösterilmiştir. Özellikle 7-12 yaş dönemindeki çocuklarda (hem süt hem de sürekli dişlerin ağızda olduğu Karışık Dişlenme Döneminde) diş çürüğü oluşma sıklığının %90'lara ulaştığı görülmektedir. Bu nedenle, çocuğun gelecekteki ağız ve diş sağlığını ve dolayısıyla genel sağlığını da koruyabilmek için diş çürüklerinden korunmaları gerekir.

Çocuklarda diş çürüğünden korunmadaki en etkin yöntem, günde en az iki kere dişlerinin düzenli ve doğru bir şeklide fırçalanmasıdır. Ara öğün tüketiminin daha fazla olduğu çocukluk döneminde fırçalama sıklığının günde 4 kereye kadar çıkması gerekmektedir. Küçük yaş grubunda fırçalamada yaşanan zorluklar sonucu fırçalamanın her gün düzenli bir şekilde yapılmaması erken dönemde çürük oluşmasına neden olan en büyük faktörlerdendir. Çocuğun tükürük yapısı, dişlerinin morfolojisi, beslenme şekli ve alışkanlıkları gibi birçok faktör de çürük oluşumunda belirleyici rol oynamaktadır. Ayrıca süt dişleri ve yeni sürmüş olan genç sürekli dişler, yapıları gereği asit ataklarına karşı daha hassas ve dolayısıyla çürük oluşumuna çok daha yatkındırlar. Dişler, zamanla olgunlaşır ve çürük oluşumuna karşı dirençli hale gelir. Tüm bu faktörler göz önünde bulundurulduğunda çocuklarda çürük oluşumunun daha kolaylaştığı bu dönemlerde fırçalama ve bakımın yanı sıra mutlaka çürükten koruyucu uygulamalar ile dişlerinin korunmasına yardımcı olmak gerekir.

Çürükten koruyucu uygulamaların başında halk arasında Diş Ojesi olarak bilinen Fissür Örtücü uygulamalar gelmektedir. Asit ataklarına karşı daha duyarlı olan ve yetişkin dişlerine göre yapıları daha geçirgen olan süt ve genç sürekli dişlerde diş çürüğünün daha kolay oluştuğu ve çürüğün ilerleme hızının da fazla olduğu görülmüştür. Yapılan araştırmalar, oluşan her 5 çürük lezyonundan 4'ünün arka azı dişlerin çiğneyici yüzeylerinde başladığını göstermektedir. Bunun nedeni ise bu dişlerin yüzeylerindeki derin girintiler, çukurcuklardır. Diş fırçasının kıllarının diş yüzeyindeki derin girintilerin tabanına kadar ulaşıp bu bölgeleri temizlemesi oldukça güçtür. Özellikle büyük yüzeylere ve derin çukurcuklara sahip olan ve en önemlisi 6 yaşında sürüp ömür boyu ağızda kalacak olan büyük azı dişlerinin çok iyi korunması gerekir. Yetişkinlerde 20 yaş dişleri çenenin en gerisinde bulunduğundan ve temizlenmesi zor olduğu için çürük oluşma riski daha yüksek olmaktadır. Bu durumla benzer olarak 6 yaşındaki bir çocuk için de çenenin en gerisinde yer alan yeni gelen kalıcı dişlerini düzgün temizlemesi oldukça zordur ve çürük oluşması da kaçınılmazdır. Çenenin en gerisinde bulunan bu büyük yüzeyli dişlerin düzgün fırçalanması ve anne-babanın da bu dişlere fırçalama sırasında daha fazla özen göstermesi gerekmektedir. Derin çukurcuklar içerisinde biriken yiyecek artıkları iyi temizlenmez ise, çok kısa zamanda hatta dişler ağız içinde tam olarak yerlerini almadan bile çürük oluşturabilirler. Bu nedenle, çoğu anne-baba bu dişlerin çürük bir şekilde sürdüğünü bile düşünebilmektedir.

Çocuklarda diş çürüğünün en çok görüldüğü azı dişlerinin çiğneyici yüzeylerindeki girintiler, diş sürmesini tamamlar tamamlamaz "Diş Ojesi" ile örtülerek korunmaya alınması çok önemlidir. Bu işlemle birlikte hayatı boyunca ağzında kalacak olan azı dişleri, çürük oluşumundan tamamen korunmuş olur. Diş ojesi yani Fissür örtücülerin uygulanması oldukça kolay, ağrısız ve kısa sürelidir. Diş çürüğü tedavilerine kıyasla da oldukça ekonomik işlemlerdir.Fissür örtücüler diş yüzeyine sadece bir kez uygulanır, tekrarlanmasına gerek yoktur. Ancak çocuklarda diş sıkma ve gıcırdatmaları sıklıkla olduğundan yapılan uygulamada aşınma olup olmadığının kontrolü açısından düzenli olarak (6 ayda 1) takibi önerilir.

Yapılan kanıta dayalı çalışmalarda da, fissür örtücü (diş ojesi) uygulamaları ile çocuklarda yeni sürmüş azı dişlerinin çürük oluşumundan tamamen korunabildiği gösterilmektedir.

Fissür örtücü uygulamalarına Diş Ojesi de deniliyor olmasının nedeni dişin çiğneyici yüzeyindeki derin girintilerin oje gibi kaplamasından gelir. İçerik olarak biyouyumluluğu tam olan, çürük dişlerin tedavisi için kullanılan kompozit reçine esaslı materyallerdir. Uygulama sırasında akıcı bir kıvamda olduğundan dişin sadece çukurcuk kısmını kaplar, sonrasında dolgu malzemesinde olduğu gibi ultraviyole yani görünür ışık uygulaması ile sertleşmesi sağlanır. Bu sayede dişin morfolojisini hiçbir şekilde bozmadığı gibi uygulama sonrasında da hemen yemek yenebilir.

Unutulmaması gereken en önemli nokta, yapılan koruyucu uygulamaların ancak düzenli diş fırçalamayla birlikte fayda sağladığıdır. Düzenli ve doğru teknikle diş fırçalama olmadan sadece koruyucu uygulamalarla diş çürüğünden korunmak mümkün olmamaktadır.