Çocuklara cinsel taciz suçlamasıyla tutuklandı
KÜTAHYA'da sokakta oyun oynayan çocuklara cinsel tacizde bulunduğu suçlamasıyla gözaltına alınan B.Ş. (26), tutuklandı.
03.08.2020 15:20 | Son Güncelleme: 03.08.2020 16:26
KÜTAHYA'da sokakta oyun oynayan çocuklara cinsel tacizde bulunduğu suçlamasıyla gözaltına alınan B.Ş. (26), tutuklandı.
Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde sokakta oyun oynayan çocuklara, B.Ş.'nin cinsel tacizde bulunduğu iddiası üzerine harekete geçen polis ekipleri çalışma başlattı. B.Ş.'yi 43 Evler Caddesi'nde bisikletle kaçmak istediği sırada yakalayan polis, gözaltına aldı. Sorgusunda suçlamaları kabul etmeyen B.Ş.'nin 200 promil alkollü olduğu tespit edildi.İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'nde işlemleri tamamlanan B.Ş., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 'cinsel taciz' suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.