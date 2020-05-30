Çoban kavurma tarifi! Çoban kavurma nasıl yapılır?

GEREKLİ MALZEMELER

800 gram kuzu eti

1 çay kaşığı kekik

5 adet sivri biber

1 tatlı kaşığı toz biber

2 adet domates

1 çay kaşığı tuz

2-3 diş sarımsak

1 çay kaşığı sıvı yağ

1 çay bardağı sıcak et suyu

1 yemek kaşığı tereyağı

10-15 adet arpacık soğan

YAPILIŞI

Kuzu etini kuşbaşı doğrayın. Tereyağı ve sıvı yağı tavada eritin. Etleri tavaya alın ve orta ateşte 10 dakika kavurun. Arpacık soğanların kabuklarını soyup etlerin üzerine ekleyin. 5 dakika da bu şekilde pişirin. Daha sonra ince kıyılmış sarımsakları, küp küp doğranmış domatesleri, iri doğranmış biberleri ekleyip 10 dakika daha soteleyin. Kekik hariç diğer baharatları ve et suyunu tavaya alın. Ocaktan almaya yakın kekiği de ekleyin. Afiyet olsun.