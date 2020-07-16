Cıvata nasıl yazılır? TDK'ya göre doğru imla cıvata mı, civata mı? Cıvata ne demek?

Cıvata kelimesini gün içerisinde birçok kez kullanırız. Peki, cıvata TDK'ya göre nasıl yazılır? Cıvata nasıl yazılır? Cıvata mı, cıvata mı? TDK'ya göre cıvata kelimesinin doğru yazılışı haberimizde.

TDK'YA GÖRE CIVATA NASIL YAZILIR?

Civata: Yanlış

Cıvata: Doğru

TDK'YA GÖRE CIVATA NE DEMEK?

cıvata

isim, (cıva'ta), İtalyanca chiavarda

Birbirine bağlanmak istenen ağaç veya demir parçalarının üzerinde hazırlanmış olan deliklerden geçirilerek ucuna somun takılıp sıkıştırılan iri başlı vida.