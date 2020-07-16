Cıvata nasıl yazılır? TDK'ya göre doğru imla cıvata mı, civata mı? Cıvata ne demek?
Günlük hayatımızda kullandığımız birçok kelimenin nasıl yazıldığını karıştırabiliyoruz. Bu kelimelerden bir tanesi "cıvata". Peki, cıvata nasıl yazılır? TDK'ya göre civata mı, cıvata mı yazılır?
16.07.2020 11:58 | Son Güncelleme: 16.07.2020 12:29
Cıvata kelimesini gün içerisinde birçok kez kullanırız. Peki, cıvata TDK'ya göre nasıl yazılır? Cıvata nasıl yazılır? Cıvata mı, cıvata mı? TDK'ya göre cıvata kelimesinin doğru yazılışı haberimizde.
TDK'YA GÖRE CIVATA NASIL YAZILIR?
Civata: Yanlış
Cıvata: Doğru
TDK'YA GÖRE CIVATA NE DEMEK?
cıvata
isim, (cıva'ta), İtalyanca chiavarda
Birbirine bağlanmak istenen ağaç veya demir parçalarının üzerinde hazırlanmış olan deliklerden geçirilerek ucuna somun takılıp sıkıştırılan iri başlı vida.