Alanya'da Rus turist çırılçıplak havuza girdi

Dün saat 17.00 sıralarında Cikcilli Mahallesi 105. Sokak üzerindeki bir sitede alkol aldıktan sonra yarı çıplak şekilde bir süre yaya olarak dolaşan 26 yaşındaki Yuri K. isimli Rus erkek turist, daha sonra sitenin bahçesine girdi.

ÇIRILÇIPLAK HAVUZA GİRDİ

Alkolün etkisiyle kendini kaybeden Yuri K., üzerindeki iç çamaşırını çıkararak çırılçıplak yağmur suyuyla dolu havuza girdi. Rus turistin çırılçıplak havuza girdiğini gören site sakinleri duruma tepki gösterdi. Bu esnada bir vatandaşın cep telefonu ile kaydettiği görüntüde erkek turistin ayakta durmakta güçlük çektiği gözlendi.

POLİSLER EVİNE GÖTÜRDÜ

Vatandaşlar tarafından havuzdan çıkarılarak üstü tekrar giydirilen Yuri K.'nin durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipler, alkolü Yuri K.'yi işlemlerinin ardından ekip otosuyla adresine götürdü.